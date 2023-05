﻿Kontroverse um Marteria-Konzert in Chemnitz: Auftritt des Rostocker Rappers jetzt abgesagt

Chemnitz/Rostock. Die Kontroverse um ein Konzert des Rostocker Rappers Marteria in der sächsischen Stadt Chemnitz geht in die nächste Runde. Ursprünglich sollte der Musiker am Freitag (19. Mai) beim Alternativen Jugendzentrum (AJZ) „Talschock“ auftreten. Ein paar Tage zuvor hatte sich die Spielstätte auf ihrem Instagram-Account dafür bereits entschuldigt. Hintergrund waren offensichtlich die negativen Schlagzeilen, die es rund um Marteria in den vergangenen Wochen gegeben hatte.

Nun ist das Konzert am Freitag endgültig abgesagt worden. Das teilte das AJZ am Donnerstag (18. Mai) wiederum über seinen Instagram-Kanal mit. Dort heißt es in aller Knappheit: „Das Konzert mit Marteria am 19.05.2023 ist abgesagt. Ein Statement folgt in Kürze. Euer AJZ“

AJZ sagt Konzert des Rostocker Rappers Marteria ab

Laut einem Screenshot, den das deutsche Newsportal Tag24 veröffentlichte, habe es seitens des AJZ zur Absage zuvor außerdem geheißen: „Die Situation ist erdrückend für uns. Wir erfahren hier gerade Prozesse, die wir nicht tragen können ...“

Zum Hintergrund: Marten Laciny, so der bürgerliche Name von Marteria, war vor ein paar Wochen in den USA vorübergehend festgenommen worden, weil er eine Frau in einem Hotel gewürgt haben soll. Gegen den Rapper wurde aber kein Verfahren eröffnet und die Anklage fallen gelassen.

Im Vorfeld des geplanten Konzertes habe es Boykottaufrufe zum ausverkauften Marteria-Konzert gegeben, berichtet Tag24 weiter. In der zunächst veröffentlichten Entschuldigung des AJZ am Mittwoch hatte es unter anderem geheißen: „Wir verurteilen häusliche, sexualisierte, verbale und nonverbale Gewalt!“ Man könne aber „leider wirtschaftliche Gegebenheiten nicht völlig außen vor lassen.“ Die spielen nun offensichtlich keine Rolle mehr. Das Konzert wird nicht stattfinden.

