﻿Marteria in den USA verhaftet: Rapper schweigt zu Gewaltvorwürfen

Am Dienstag hat die kurzzeitige Inhaftierung des Rostocker Rappers Marteria die Fans im Netz in Aufruhr versetzt. Denn die Vorwürfe wiegen schwer: Er soll eine Frau gewürgt haben. Wie die Reaktionen ausfallen, wie ein Jurist den Fall einschätzt und welche Strafe Marten Laciny drohen könnte.

Der Rostocker Rapper Marteria ist am 30. März in den USA verhaftet worden, weil er angeblich eine Frau gewürgt haben soll. Er ist auf Kaution aus der Haft entlassen worden (hier 2022 in der Lanxess-Arena in Köln).

Rostock. Die Nachricht war ein Schock für viele Marteria-Fans: Der Rostocker Rapper soll in den USA angeblich eine Frau gewürgt haben. Dies geht aus einer Akte des Mecklenburg County Sheriff’s Office in Charlotte hervor. Demnach war der 40-Jährige am vergangenen Donnerstag um 4.20 Uhr von den Beamten gestellt und kurzzeitig unter Arrest gestellt worden. Gegen eine Kaution von 5000 Dollar wurde er am selben Tag um 13.17 Uhr zunächst wieder freigelassen. Nun warte er auf seinen Verhandlungstermin am 18. April.

Marterias Inhaftierung sorgt im Netz für Wirbel

In den sozialen Netzwerken ist die Aufregung groß: Viele Fans fragen sich, was am 30. März wirklich passiert ist. „Marten! Was zur Hölle machst du denn in der amerikanischen Provinz?“, fragt sich eine Nutzerin bei Facebook, die sich Nicole Waltersdottir Michel nennt. „Was höre ich da in den Nachrichten? Du hast eine Frau gewürgt und musst am 18. April vor Gericht? Hoffe, das ist ein Aprilscherz“, schreibt Jenny Niemann-Schnoor. „Ganz ehrlich, das passt überhaupt nicht zu dem“, kommentiert Daniel Jonas. „Sollte es stimmen, sollte er dafür geradestehen. Sollte es nicht stimmen, sollte er Sponsoren und Co. behalten dürfen“, findet ein Nutzer, der sich Pino Tarantino nennt.

Dieses Foto des Rostocker Rappers Marteria März ist nach seiner Festnahme geschossen worden. © Quelle: Mecklenburg County Sheriff's Office

Im Internet kursiert zudem die Akte des Rostockers, die die Polizei von North Carolina veröffentlicht hat. Mit starrem Blick und abrasierten Haaren blickt Marten Laciny, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, auf dem Polizeifoto in die Kamera. Laut Akte soll er eine Frau gewürgt haben. Um wem es sich dabei handele, sei nicht bekannt. Weitere Beweismittel gibt es nicht in den Unterlagen.

Marteria präsentiert sich in Instagram-Story gut gelaunt

Davon, dass sich die „lila Wolken“ des Rappers nun extrem verdunkelt haben, lässt sich der 40-Jährige im Netz nichts anmerken: In seiner Instagram-Story vom 4. April präsentiert sich Laciny gut gelaunt in einem Zimmer mit Blick auf den Berliner Fernsehturm, gibt Business-Tipps und philosophiert über Logos und Schriftzüge auf seinen Alben. Zu den Vorwürfen äußerte er sich bisher nicht – auch nicht auf OZ-Anfrage.

In seiner Instagram-Story vom 4. April präsentiert sich Marteria gut gelaunt in Berlin und gibt Business-Tipps. Ob er nach seiner Freilassung auf Kaution wirklich wieder in Deutschland ist, ist unklar. © Quelle: Instagram/Marteria

Ob der Sänger überhaupt wieder in Deutschland ist, ist unklar. „Mich würde das wundern“, sagt Rechtsanwalt Dr. Juergen Rodegra aus Berlin, der in Deutschland und den USA praktiziert und auf amerikanisches Recht spezialisiert ist: „Im Regelfall ist es bei Ausländern so, dass sie in den USA bleiben müssen, bis das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist“, erklärt er. Die Kaution von 5000 Dollar sei für amerikanische Verhältnisse eher niedrig angesetzt. „Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Vorwürfe als nicht so schwerwiegend angesehen werden.“

Anzeige des Rostockers bedeutet keine Verurteilung

Die Tatsache, dass Anzeige erstattet worden sei, bedeute noch keine Verurteilung, gibt der Anwalt zu bedenken. „Man hat ihn verhaftet, weil man befürchtet, dass er flieht oder Verdunklungsgefahr besteht, aber die Voraussetzungen, in den USA in Untersuchungshaft zu kommen, sind geringer als in Deutschland“, betont Rodegra.

Was Marteria nach seiner Verhaftung erwarten könnte

Was den Rapper bei der Verhandlung erwarte, sei schwer vorherzusagen: „Wenn sich der Verdacht einer strafbaren Handlung nicht bestätigt, könnte das Verfahren eingestellt werden“, so Rodegra. Ließe sich hingegen nachweisen, dass jemand vorsätzlich mit Tötungsabsicht gehandelt oder versucht habe, das mögliche Opfer durch Würgen gefügig zu machen, drohten mehrjährige Haftstrafen. „Das passt aber nicht zur Höhe der Kaution“, gibt Rodegra zu bedenken.

Auch ob die Vorwürfe Auswirkungen auf Marterias Konzerte am 1. und 2. September im Rostocker Ostseestadion haben, ist bisher unklar: Der Veranstalter, DreamHaus GmbH aus Berlin, wollte sich dazu nicht äußern.