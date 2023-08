﻿Anreise, Tickets, Zeitplan: Alle Infos zum Marteria-Konzert im Rostocker Ostseestadion

Vor den großen Stadion-Shows

Rapper Marteria spielte am 1. September 2018 vor 32 000 Besuchern im Rostocker Ostseestadion. Nun kommt er für zwei Shows zurück.

In dieser Woche warten auf Rostock gleich zwei Konzerthighlights. Der Rostocker Rapper Marteria gibt am Freitag und Samstag (1./2. September) zwei „Heimspiele“ im Ostseestadion. Was Ticketbesitzer wissen müssen und wo es noch Karten gibt

