﻿Anreise zum Marteria-Konzert im Rostocker Ostseestadion: Gelten Tickets für Bus und Bahn?

Rostock. Heimspiel für Marteria: Der Rapper tritt am 1. und 2. September in seiner Heimat Rostock auf. Je 30 000 Fans werden zu den beiden Konzerten erwartet. Damit die gut zum Konzert und wieder nach Hause kommen, setzt die RSAG am Freitag und Sonnabend zusätzliche Busse und Straßenbahnen ein.

Nach Konzert--Ende am Freitag, also ab etwa 23 Uhr, stehen Zusatzbusse demnach in die Richtungen Hauptbahnhof Nord und Westfriedhof/P+R-Parkplatz Groß Schwaßer Weg bereit. Die Busse sollen an der Haltestelle vor dem Ostseestadion abfahren.

Die Buslinie 25 fährt nach dem regulären Fahrplan und steht ebenfalls für die Abreise zur Verfügung. Zudem fahren zusätzliche Straßenbahnen ab Haltestelle S Holbeinplatz in beide Richtungen.

Extra-Busse vom Hauptbahnhof zum Ostseestadion

Am Samstag fahren „entsprechend dem Bedarf“ folgende zusätzliche Busse zum Ostseestadion: vom Hauptbahnhof Nord ab circa 15.45 Uhr und vom P+R-Parkplatz Groß Schwaßer Weg ab circa 15.30 Uhr. Konzertbesucher können zudem die regulären Buslinien 25 und 28 sowie die Straßenbahn nutzen.

Für die Abreise stehen am 2. September ab 23 Uhr wieder Zusatzbusse in die Richtungen Hauptbahnhof Nord und Westfriedhof/P+R-Parkplatz Groß Schwaßer Weg bereit, die vor dem Stadion abfahren. Die Buslinie 25 fährt nach dem regulären Fahrplan, zusätzliche Straßenbahnen werden von der RSAG ab Haltestelle S Holbeinplatz in beide Richtungen eingesetzt.

Wichtig für alle Marteria-Fans, die mit dem ÖPNV anreisen: Das Konzertticket gilt nicht als Fahrausweis.

Einschränkungen für Autofahrer in Rostocker Gartenstadt

Autofahrer müssen an beiden Konzerttagen mit Verkehrsbehinderungen rechnen: Ab 13 Uhr werde es der Hansestadt Rostock zufolge Verkehrseinschränkungen in der Gartenstadt geben. Die Straße am Waldessaum/Trotzenburger Weg diene den Anwohnern aufgrund der Einbahnstraße ausschließlich als Einfahrt in den Bereich und der Asternweg an der Ecke Kopernikusstraße als Ausfahrt aus dem Bereich.

An den übrigen Straßeneinmündungen verhindern sieben Absperrschranken das Ein- und Ausfahren. Mit Konzertbeginn werden sie wieder geöffnet. Feuerwehr- und Rettungskräfte können jederzeit an allen Zufahrten ein- und ausfahren. Darüber hinaus wird die Kopernikusstraße ab 13 Uhr gesperrt sein.

Marteria bei seinem Konzert am 1. September 2018 im Rostocker Ostseestadion © Quelle: Juliane Radike

Im unmittelbaren Umfeld des Stadions stehen keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung. Auch der kostenlos nutzbare P+R-Parkplatz am Barnstorfer Ring/Groß Schwaßer Weg hat nur eine begrenzte Kapazität. Die Zufahrt sollte über den Autobahnring (A 19/A 20) und denWestzubringer (B 103, A-20-Abfahrt Rostock West) erfolgen.

Der Einlass zu den Marteria-Konzerten beginnt an beiden Tagen um 16.30 Uhr. Um 19 Uhr tritt der Support-Act auf. Special Guest ist das Berliner DJ-Duo Lexy & K-Paul. Das anschließende Konzert von Marteria geht bis etwa 23 Uhr.

