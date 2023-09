﻿Vorfreude auf erstes Marteria-Konzert in Rostock steigt: Fans erwarten „Hammer-Erlebnis“

Rostock. Freitagnachmittag vor dem Ostseestadion in Rostock: Die Stimmung ist ausgelassen, viele Menschen haben sich auf die Stufen vor den Eingängen gesetzt und unterhalten sich. Andere stehen am Merchandise-Stand an, kaufen vor Konzertbeginn noch einen Fanartikel. In wenigen Stunden wird Rostocks Publikumsliebling, Rapper Marteria, auf der Bühne im Stadion stehen. Zu den Konzerten am Freitag und Sonnabend werden jeweils rund 30 000 Fans erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Musikboxen ertönen Hansa-Rostock-Fanlieder, aus dem Stadion ist noch etwas vom Soundcheck zu hören. Lennard aus Brandenburg ist mit Freunden bereits eine Stunde vor Einlass, 3,5 Stunden vor Beginn der Vorband da. „Wir wollen vor den ersten Wellenbrecher kommen. Da ist es am coolsten“, sagt der Fan. Die Wartezeit stört ihn dabei nicht. „Ich mag Marterias Art zu rappen. Und seine Stimme ist auch super“, sagt Lennard voller Vorfreude.

Lesen Sie auch

„Mein Rostock“ auch für Nicht-Rostocker emotional

Kerstin Hernsdorf findet Marteria „einfach cool“. Außerdem gefällt ihr der Bezug zu Hansa Rostock. „Dass hier so viele Hansa-Fans sind, finde ich beeindruckend“, sagt die 55-Jährige. Sie und ihre Tochter Anne tragen Marteria-Trikots.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anne (l.) und Kerstin Hernsdorf aus Halle/Saale © Quelle: Ove Arscholl

Anne freut sich besonders auf „Mein Rostock“ – und das, obwohl sie gar nicht aus der Hansestadt kommt, sondern extra aus Halle (Sachsen-Anhalt) angereist ist. „Das ist so emotional und sorgt für ein Heimatgefühl“, sagt sie. Sie verbindet die Hymne mit ihrer besten Freundin. „Die wohnt jetzt auch in Halle, kommt aber aus Rostock.“

Gute Erinnerungen an 2018

Zusammen mit ihrer Mutter Kerstin war sie bereits 2018 beim Stadionkonzert dabei. „So eine Stadionshow ist was ganz Besonderes – auch für ihn“, sagt die 31-Jährige, die an den Auftritt vor fünf Jahren nur gute Erinnerungen hat. „Mir hat die Bühnenshow gefallen – auch mit der Pyrotechnik.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lisa (v. l.), Lennard, Phillip, Malin und Robert aus Nauen (Brandenburg) freuen sich auf das Konzert mit Marteria. © Quelle: Ove Arscholl

Auch Sven Fehlau aus Wolgast bezeichnet die Show 2018 als „Hammer-Erlebnis“. Er freut sich, nun mit seiner Familie die Neuauflage erleben zu können. „Wir hören die Musik auch so zu Hause“, erklärt er. Für seinen Sohn Morten ist es das erste Marteria-Konzert. „Ich freue mich auf ‚Scotty beam mich hoch‘. Ich hatte früher eine Musikbox und da war das auch drauf“, sagt der Zehnjährige. „Ich bin sehr gespannt, wie es wird.“

Samstag geht es mit dem nächsten Marteria-Konzert weiter

Etwas gedulden müssen sich die Fans noch – um 19 Uhr wird der Abend vom Berliner DJ-Duo „Lexy & K-Paul“ eröffnet. Im Anschluss beginnt – fünf Jahre nach der letzten Stadionshow – schließlich das „Heimspiel“ des Rostockers.

OZ