﻿Marteria modelt mit XL-Schmetterlingen: Beim Shooting wird der Rostocker Rapper zum Retter – mit Video

Rostock: Pop-up-Store schließt – was die Ospa in der Shopping-Meile Kröpi plant

Finale in der Einkaufsmeile: Das „K17“ macht dicht. Seit April haben sich in der Immobilie in der Kröpeliner Straße 17 Rostocker innovative Start-ups präsentiert, Kreative stellten Kunst aus und verkauften Mode und mehr. Nun machen sie Platz für Neues. Die Ostseesparkasse will bauen. Was und wann Eröffnung ist und was das für die Lange Straße bedeutet – die Infos zu den Plänen