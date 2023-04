﻿Marteria nach Gewaltvorwürfen vor US-Gericht: Diese Details stehen in der Anzeige

Am 30. März soll der Rostocker Rapper Marteria in den USA eine Frau gewürgt haben: Die Polizeiakte, die der OSTSEE-ZEITUNG vorliegt, enthüllt weitere Details. Ob es zu einer Anklage kommt, entscheidet das Gericht in Charlotte (North Carolina) am Dienstag (18. April).

Der Rostocker Rapper Marteria ist am 30. März in den USA verhaftet worden, weil er angeblich eine Frau gewürgt haben soll. Er ist auf Kaution aus der Haft entlassen worden (hier in der Lanxess-Arena in Köln 2022).

Rostock/Charlotte. Kurze Zeit hatten die Fans von Rapper Marteria noch an eine schräge Promo-Aktion geglaubt: Am 30. März soll der Rostocker in den USA eine Frau gewürgt haben und war von der Polizei zeitweise unter Arrest gestellt worden. Doch inzwischen ist klar: Die Vorwürfe sind echt. Dies bestätigte das Mecklenburg County Sheriffs Office bereits am 11. April gegenüber der OZ. Zudem liegt der OZ jetzt der Polizeibericht des Charlotte Mecklenburg Police Departments im Bundesstaat North Carolina vor, der weitere Details zu dem Fall enthüllt.

Polizei wird wegen häuslicher Gewalt ins JW Marriott Hotel gerufen

Die Szenerie klingt fast, wie in einem schlechten Film: In der Nacht zum 30. März wird die Polizei in Charlotte wegen häuslicher Gewalt ins noble JW Marriott Hotel in der South College Street in Downtown Charlotte gerufen. Der Anruf wird von der Rezeption aus abgesetzt. Vor Ort treffen die Beamten auf eine 28-Jährige (deren vollständiger Name wird in den Akten angeführt), die zu Protokoll gibt, seit drei Jahren die Freundin des Sängers zu sein.

Bis vor kurzem postete die kolumbianische Singer-Songwriterin aus Berlin (wie sie sich auf Soundcloud bezeichnet) auf ihrem Instagram-Account noch Fotos, die sie beim Fischen oder in inniger Umarmung mit dem Rostocker Rapper zeigten. „The most wonderful weekend celebrating love“ war unter Letzterem zu lesen. Inzwischen sind ihre Beiträge gelöscht.

Ein Blick auf das Dokument der Anzeige, die in den USA gegen den Rostocker Rapper Marteria gestellt wurde. Der vollständige Polizeibericht liegt der OZ vor. © Quelle: Quick Carla

Vor den Beamten sagt die Sängerin aus, dass es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben habe. Im Hotelzimmer sei es demnach zu einem Streit gekommen, weil sie den Sänger (Lila Wolken) beim Seitensprung erwischt habe. Es sei ein Streit entbrannt, in dessen Verlauf der Rapper sie mehrfach an die Wand geschubst habe. Dabei sei eine Lampe kaputt gegangen. Letzeres wird von den Beamten in der Akte bestätigt. Zudem soll der Rapper laut Aussage der Frau seine Hände um ihren Hals gelegt und sie gewürgt haben. Dies habe zu einem blauen Fleck an der linken Seite ihres Halses geführt, der ebenfalls in der Akte von den Beamten vermerkt wird, genauso, wie eine Rötung und eine kleiner Bluterguss auf der linken Seite vom Hals des mutmaßlichen Opfers.

Glassplitter, eine kaputte Lampe und Verletzungen am Hals

Auf dem Nachttisch neben dem Bett der Frau finden die Beamten laut Bericht weitere Glassplitter. Auch weitere Details sind im Polizeibericht vermerkt, wie beispielsweise, dass keine Waffe bei dem Rostocker gefunden wurde und die Beamten seine Fingerabdrücke genommen hätten.

Nun werden dem Rapper „gewalttätiger Angriff durch Strangulation“ sowie „eine Attacke gegen eine Frau“ vorgeworfen. Marten Laciny, so der bürgerliche Name des Sängers, war am 30. März im Hotel für acht Stunden unter Arrest gestellt und nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 5000 US-Dollar (4500 Euro) wieder freigelassen worden.

Welche Konsequenzen der Abend für den Rostocker hat, wird sich am Dienstagnachmitag (Ortszeit) zeigen, wenn dieser zu einer Anhörung vor dem „Charlotte Superior Court“ erscheinen muss. Dort wird entschieden, ob es zu einem Verfahren kommt. Dem 40-Jährigen drohen eine Anklage und unter Umständen sogar eine Haftstrafe.