﻿Von Marteria und Nina Chuba bis Apache 207: Warum Hip-Hop-Stars auf MV stehen

Konzerte, Fan-Treffen, Song-Writing auf Rügen: Aktuell ist MV bei Hip-Hop-Stars wie der „Wildberry Lillet“-Sängerin Nina Chuba, Marteria oder Apache 207 angesagt. Wer auf Rügen im Pool geplanscht hat, wer für Dampf gesorgt hat und wer demnächst in Rostock auftritt.

Rostock/ Rügen. Sie sind jung, mega erfolgreich und begeistern Hip-Hop-Fans in Mecklenburg-Vorpommern mit Besuchen: Ob Marteria, Nina Chuba oder Apache 207 – Das Who’s who der Deutschrap-Szene lässt sich an der Küste blicken.