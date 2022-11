﻿Marteria nominiert für Radio-Preis „1Live Krone“: So können Fans den Rostocker zum Sieg voten

Public Viewing und Co. Public Viewing und Co.

Im „Theater des Friedens“ gibt es Freibier bei Deutschland-Toren – doch viel mehr WM-Party wird es in Rostock nicht geben: Die meisten Kneipen in der Hansestadt wollen die Weltmeisterschaft in Katar boykottieren. Was geplant ist – und was nicht. Ein Überblick für Fans.