﻿Marteria, Roland Kaiser und Silly: So wird das Konzertjahr 2023 in MV

Song-Premiere in Warnemünde: Das spielen Ola Van Sander und Bad Penny beim Turmleuchten

Achtmal hat Ola Van Sander bereits beim Warnemünder Turmleuchten gespielt – auch in diesem Jahr sind der Musiker und seine Band Bad Penny wieder dabei. Im Vorprogramm sorgen sie für gute Stimmung. Warum er das Neujahrsspektakel so liebt und was zu hören sein wird.