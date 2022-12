﻿Marteria lädt zur Weihnachtsfeier in Rostock-Warnemünde: Wie Fans dabei sein können

Gerade erst hat Feine-Sahne-Fischfilet-Frontmann Monchi bei einer festlichen Gala im Ostseebad Gäste bedient, nun will Marten Laciny aka Marteria nachlegen. Der „Mein Rostock“-Rapper schmeißt eine besondere Party. Wann, wo und wie man an Tickets kommt – die Infos.

Rostock-Warnemünde. Das verspricht, eine Knallerparty zu werden: Marteria lädt zum „total verrückten Weihnachtsfest“ nach Warnemünde ein. Schon 2019 und 2018 ließ es der Rostocker Rapper dort mit Fans und Freunden krachen. Nun sinnt er nach zweijähriger Coronapause auf ein fulminantes Comeback.

Am 21. Dezember soll die Weihnachtsfeier erneut im Hostel Dock Inn steigen, kündigt Marten Laciny aka Marteria auf Instagram an. Los geht’s um 15 Uhr. Um mit dem Musiker zu feiern, müssen Fans eine Bedingung erfüllen: Sie müssen zwischen 12 und 18 Jahren alt sein und sich bis spätestens 15. Dezember bewerben.

Marteria erklärt, wie’s geht: Interessierte müssten „einfach eine Mail an marteria@dock-inn.de und erzählt mir, warum ihr dabei sein wollt und warum der Schutz des Regenwaldes wichtig ist“. Aus allen Bewerbungen wählt der Rapper seine Gäste aus. Die dürfen sich auf eine Party unter dem Motto „Amazonas“ freuen. Marteria will mit dem Partyvolk Musik machen, essen und Graffiti- und Pflanz-Workshops machen. Wer letztendlich dabei ist, erfahren seine Fans am 18. Dezember.

Ex-OB Madsen gab den Robin Hood

2019 hatte Marteria zuletzt mit mehr als 200 Kindern und Teenies die wohl lauteste Weihnachtsparty im „Dock Inn“ in Warnemünde gefeiert. Mit jeder Menge Musik, Spielen und dem damaligen Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen im Robin-Hood-Kostüm. Dabei sein durfte, wer vorher sein Talent bewiesen hatte: Im Internet hatte Marteria Schüler- und Nachwuchsbands aufgerufen, ihm ihre krassesten Musikvideos zu schicken. Die Sieger des Wettbewerbs durften nun mit ihm feiern – darunter unter anderem die „Highheel Sneakers“ aus Schwerin und die „Funky Froxx“ aus Greifswald. Marteria und seine Profi-Musiker-Kollegen gaben für die 12- bis 17-Jährigen Kurse – zum Beispiel im Rap-Songs-Texten oder auch im Mixen von Beats.