﻿Marteria, Ski Aggu, Santiano: Diese Künstler treten im September und Oktober in MV auf

Rostock/Schwerin. Für viele ist es eines der großen Konzerthighlights des Jahres: Fünf Jahre nach dem legendären Auftritt vor 33 000 Fans lädt der Rostocker Rapper Marteria erneut zum Heimspiel ins Ostseestadion „seines“ FC Hansa Rostock. Ursprünglich wollte er ein Konzert im Stadion geben. Doch die Nachfrage nach der Show am 2. September war so hoch, dass nur kurze Zeit später eine Zusatzshow für den 1. September bekannt gegeben wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben den beiden Shows des Rostockers finden im September und Oktober viele weitere Konzerte in MV statt – Open Air, aber auch wieder in den großen Hallen und kleinen Clubs. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt eine Auswahl vor.

Rostock: Marteria im Stadion, Dritte Wahl im Iga Park

Im Iga-Park findet eine Woche später, am 9. September, das vorerst letzte große Open-Air-Konzert der Saison statt – ebenfalls mit einem Heimspiel. Die Rostocker Band „Dritte Wahl“ kommt erneut auf die Parkbühne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock: Anna R. und die „Münchener Freiheit“ spielen Indoor

Auch die Clubs der Hansestadt haben wieder viel Programm für den Spätsommer und Herbst. Im Mau-Club etwa steht am 9. September die „Pink Flyod“-Tribute-Band Who’s Pink auf der Bühne. Weitere Konzerte im Club am Warnowufer sind etwa von Dear Robin (16. September), Simon & Jan (21.) und Antiheld (23.)

Lesen Sie auch

Die Moya Kulturbühne holt am 21. September die Münchener Freiheit auf die Bühne. Der Band gelang Ende 1985 der finale Durchbruch, denn die Single „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“ belegte über mehrere Wochen einen Platz in den deutschen Charts.

Am 4. Oktober geht es im Moya weiter mit Sängerin Anna R. Vielen Fans ist die Frau als Mitglied des Duos Rosenstolz oder Sängerin bei den Bands Gleis 8 und Silly bekannt. Am 14. Oktober sollte der durch TikTok bekannte Rapper Ski Aggu eigentlich im Mau-Club auftreten. Die Show wurde hochverlegt und findet nun im Moya statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock: Viel Musik in der Stadthalle

Songs wie „If You Think You Know How To Love Me“, „Don’t Play Your Rock’n’Roll To Me“, „It’s Your Life“ , „Needles & Pins“ oder „Oh Carol“ – die Band Smokie kommt am 22. September in die Stadthalle. Eine Band, die in vier Jahrzehnten – den 70ern, 80ern, 90ern und auch heute noch – ausverkaufte Tourneen und Platinrekorde selbst in Skandinavien, Südafrika und sogar in China feiert.

War bereits 2022 in der Stadthalle: Die Band Smokie ist vor knapp 500 Besuchern aufgetreten. © Quelle: Ove Arscholl

Im Oktober geht es weiter mit Adel Tawil. Der Sänger steht am 5. Oktober auf der Bühne in der Stadthalle. „Musik ist universell und verbindet. In meinen Texten steckt viel Persönliches und das Feedback zeigt mir, dass sie nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregen kann“, sagt er. Am 7. Oktober kommen BossHoss in die Stadthalle. Mit im Gepäck: Songs des zehnten Albums, das in diesem Jahr erschienen ist. Weitere Oktober-Konzerte in der Rostocker Stadthalle: Die Prinzen (8. Oktober), Bonnie Tyler (12. Oktober), Nino de Angelo (13. Oktober).

Insel Rügen: Jubiläum mit Santiano

In Bergen lädt Produzent Alex Christensen am 8. September zur Party auf die Waldbühne. Ein Nummer-1-Hit gelang dem DJ 2007 mit „Du hast den schönsten Arsch der Welt“. Zu hören sein werden auch viele Hits der 90er-Jahre. Den Abschluss auf der Waldbühne in diesem Jahr macht am 9. September Anstandslos & Durchgeknallt. Das DJ-Duo aus Sachsen hat bereits Remix-Versionen vieler großer Hits produziert. Unter anderem von Finch, Culcha Candela, Backstreet Boys und Helene Fischer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Band Santiano um Björn Both feiert zehnjähriges Bestehen. © Quelle: Ove Arscholl

In Ralswiek wird ein Jubiläum gefeiert: Santiano ist seit zehn Jahren im Musikbusiness. Unter anderem spielen die Rocker gleich zweimal auf der Naturbühne: am 15. September und am 16. September.

Schwerin: Fünf Jahre mit Ben Zucker

Ein Jubiläum feiert auch Ben Zucker – und zwar das fünfte. Entsprechend heißt seine Tour „Das Beste aus fünf Jahren“. Mit dem Programm kommt er am 2. September auf die Freilichtbühne in Schwerin. Im Juli ist der 40-Jährige mit dem Programm bereits im Iga-Park in Rostock aufgetreten, hat Songs wie „Guten Morgen Welt“, „Der Sonne entgegen“, „Na und?!“, „Wieder zurück“ oder „Wer sagt das?!“ performt.

Ben Zucker machte im Juli mit seiner Band ordentlich Stimmung im Rostocker IGA Park. © Quelle: Martin Börner

Am 15. Oktober wird auch in der Sport- und Kongresshalle gefeiert – der australische DJ Timmy Trumpet kommt. Der 41-Jährige gehört zu den besten DJs der Welt und tritt regelmäßig beim „Airbeat One“-Festival auf. Der Star-DJ spielt bei seinen Live-Auftritten selbst Trompete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neubrandenburg: Jethro Tull in der Kirche

In Neubrandenburg treten im September und Oktober Stars in der Konzertkirche auf. Am 22. September ist Münchener Freiheit zu Gast. Am 7. und 8. Oktober gibt es gleich zwei Konzerte des schottischen Rocksängers Ray Wilson.

Konzerte im August Am 18. August geben Nena im Rostocker Iga Park sowie Dieter Bohlen auf der Waldbühne in Bergen auf Rügen Konzerte. Zeitgleich kann in Greifswald dem Konzer von Singer-Songwriter Gisbert zu Knyphausen gelauscht werden. Am 26. August finden zwei Konzerte statt: Johannes Oerding kommt in den Iga Park, in Bergen steht Howard Carpendale auf der Bühne.

Nach dem Konzert von Jethro Tull vor 1400 Fans im Rostocker Iga-Park gibt es im Herbst auch ein Wiedersehen in Neubrandenburg. Die britische Rockband spielt am 14. Oktober in der Kirche.

OZ