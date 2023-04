Marteria soll Frau gewürgt haben: War seine Ex-Freundin das Opfer?

Der Rapper Marteria aus Rostock ist am 30. März in den USA verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau gewürgt zu haben. Jetzt sind erste Details zum Tathergang und zum Opfer bekannt geworden.

Rostock. Am 30. März wurde der Rostocker Rapper Marteria im US Bundesstaat North Carolina kurzzeitig unter Arrest gestellt. Der Vorwurf: Er soll eine Frau gewürgt haben. Zunächst glaubten Fans an eine schlechte Promo-Aktion des Musikers. Der Verdacht lag nahe, da der Musiker in Mecklenburg County festgenommen wurde. Auch die Tatsache, dass er gegen die vergleichsweie geringe Summe von 5000 Dollar Kaution schnell wieder auf freiem Fuß war, ließ Raum für Spekulationen.

Am 4. April zeigte sich der Rapper auf Instagram in einer Story unweit des Berliner Alexanderplatzes – völlig unbeeindruckt von den Vorgängen. Zu den Vorwürfen hat sich Marteria, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, bislang nicht geäußert.

Mutmaßliches Opfer von Marteria soll Ex-Freundin sein

Inzwischen scheint aber die Identität des mutmaßlichen Opfers geklärt. Laut RTL-Informationen soll es sich bei der Frau um eine kolumbianische Sängerin handeln, die in Berlin wohnt. Pikantes Detail: Sie soll die Ex-Freundin des Sängers sein.

Auf ihrem öffentlichen Instagram-Profil ist sie zusammen mit Marteria auf einem Foto beim Fischen zu sehen. „Fishing 200+kg tunas with my baby/ partner in crime in Gibraltar was next level“, schrieb sie noch im vergangenen Jahr dazu und meint mit ihrem „partner in crime“ wohl den Rostocker.

Foto auf dem Instagram-Kanal der Sängerin gemeinsam mit Marteria. © Quelle: Instagram

Marteria soll die Frau körperlich angeriffen haben

Unterlagen, die RTL vorliegen, sollen belegen, dass die Polizei zu einer Rezeption eines Hotels in Charlotte, im US-Bundestaat North Carolina gerufen wurde. Marteria soll das Opfer körperlich angegangen und mehrfach gegen eine Wand geschubst haben, nachdem er laut RTL des Betrugs bezichtigt worden sei. Zudem soll er das Opfer gewürgt haben. Spuren davon sollen an der linken Seite der Frau dokumentiert worden sein.

Die Anhörung, bei der entschieden wird, ob es zu einem Prozess in dem Fall kommt, findet am 18. April vor einem US-Gericht statt.