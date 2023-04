Am Dienstag hat die kurzzeitige Inhaftierung des Rostocker Rappers Marteria die Fans im Netz in Aufruhr versetzt. Denn die Vorwürfe wiegen schwer: Er soll eine Frau gewürgt haben. Wie die Reaktionen ausfallen, wie ein Jurist den Fall einschätzt und welche Strafe Marten Laciny drohen könnte.

Rostock. Die Nachricht war ein Schock für viele Marteria-Fans: Der Rostocker Rapper soll in den USA angeblich eine Frau gewürgt haben. Dies geht aus einer Akte des Mecklenburg County Sheriff’s Office in Charlotte hervor. Demnach war der 40-Jährige am vergangenen Donnerstag um 4.20 Uhr von den Beamten gestellt und kurzzeitig unter Arrest gestellt worden. Gegen eine Kaution von 5000 Dollar wurde er am selben Tag um 13.17 Uhr zunächst wieder freigelassen. Nun warte er auf seinen Verhandlungstermin am 18. April.