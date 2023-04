﻿US-Gericht entscheidet über Anklage: Was Marteria vorgeworfen wird und welche Strafe ihm droht

Der Rostocker Rapper Marteria muss sich in den USA einer Anhörung stellen: Ein Gericht entscheidet, ob es zum Prozess kommt. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau gewürgt zu haben. Alle wichtigen Fragen beantwortet ein Kenner der US-Justiz in unserem FAQ.

Der Musiker Marteria hat Ärger mit der Justiz in den USA.

Rostock. Der Rostocker Rapper Marteria hat Ärger mit der Justiz in den USA. Er soll am 30. März eine Frau in seinem Hotelzimmer attackiert haben und wurde von der Polizei zeitweise festgenommen.

Am Dienstag (18. April) nun entscheidet das Gericht in Charlotte im Bundesstaat North Carolina über das weitere Vorgehen. Dem 40-Jährigen droht eine Anklage und unter Umständen sogar eine Haftstrafe.

Was passiert bei der Anhörung?

Die Staatsanwaltschaft in Charlotte präsentiert die Untersuchungsergebnisse – danach entscheidet ein Untersuchungsrichter oder eine sogenannte Grand Jury, ob es zum Prozess kommt. „Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Schuldvorwurf gerechtfertig ist, wird die Anklage zugelassen. Ist dies nicht der Fall, könnte das Verfahren eingestellt werden“, sagt der Berliner Rechtsanwalt Jürgen Rodegra, der sich auf amerikanisches Recht spezialisiert hat.

Wie sähe ein Prozess aus?

Sollte es zu einem Prozess kommen, hält Rechtsanwalt Rodegra einen Juryprozess für wahrscheinlich. Dann würde eine zufällig ausgewählte Jury von sechs bis zwölf Personen aus der Bevölkerung über die Schuld oder Unschuld des Rappers entscheiden – statt eines Richters wie in Deutschland. „Dabei wird in den Plädoyers der Anwälte häufig an die Gefühle der Jury appelliert“, sagt Rodegra. Ist die Jury der Ansicht, dass der Angeklagte schuldig ist, entscheidet ein Richter über das Strafmaß.

Darf Marteria aus den USA ausreisen?

Er gehe davon aus, dass sich der Musiker noch immer in den USA aufhält und das Land bis zur Anhörung nicht verlassen dürfe, so Rodegra. Auch im Falle eines Prozesses würde sich dies nicht ändern. Bis dahin bleibe der Sänger in den USA vermutlich weiterhin gegen die bereits gezahlte Kaution auf freiem Fuß.

Welche Strafe könnte dem Rapper drohen?

Das Spektrum reicht von einer Einstellung des Verfahrens, wenn sich der Verdacht im Prozess nicht bestätigen sollte, bis zu mehreren Jahren Haft – falls die Jury es für erwiesen hält, dass vorsätzlich mit Tötungsabsicht gehandelt oder versucht wurde, das mutmaßliche Opfer durch Würgen gefügig zu machen. „Es könnte sich ja auch um eine Notwehrsituation gehandelt haben, das wissen wir nicht“, sagt Anwalt Redegra. Möglich wäre auch eine Geldstrafe oder ein Deal zwischen Staatsanwaltschaft oder Verteidigung.

Was wird Marteria vorgeworfen?

Marten Laciny, so Materias bürgerlicher Name, soll im Hotel „JW Mariott“ in Charlotte eine Frau angegriffen und gewürgt haben. Im Protokoll der Festnahme, das das Scheriff-Büro im Internet veröffentlichte, werden diese beide Vergehen genannt. Die Verhaftung fand morgens früh um 4.20 Uhr Ortszeit statt, nachdem die Rezeption die Polizei alarmierte. Acht Stunden später wurde Marteria wieder entlassen, nach Zahlung einer Kaution von 5000 Euro (4560 Euro).

Was ist über das mutmaßliche Opfer bekannt?

Nach Medienberichten soll es sich bei der Frau um die Freundin des Rostockers handeln. Die 28-Jährige lebt demnach in Berlin und ist selbst Sängerin. Der US-Polizei soll sie gesagt haben, sie und der Rapper seien seit drei Jahren ein Paar. Bis vor kurzem zeigte sie bei Instagram gemeinsame Fotos. Inzwischen sind diese Inhalte gelöscht. Auslöser für die Attacke soll ein angeblicher Seitensprung des Sängers gewesen sein, der zu einem Streit führte, der schließlich eskalierte. Die 28-Jährige erlitt offenbar nur leichte Verletzungen, unter anderem Rötungen am Hals.

Was sagt Materia zu den Vorwürfen?

Nichts. Der Sänger ist seit dem Vorfall für Medien nicht erreichbar. Laut seines Anwalts werde es keine Stellungnahme geben. Ein paar Tage nach dem Vorfall in Charlotte tauchte ein neues Video auf seinem Instagram-Kanal auf, dass möglicherweise schon vorher aufgenommen wurde. Die kurzgeschnittenen Haare, mit denen er auf dem „Mugshot“ der Polizei zu sehen war, haben nichts mit dem Vorfall zu tun. Bilder in den Sozialen Medien zeigen ihn mit der gleichen Frisur – eine Woche vor dem Vorfall.