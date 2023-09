Marteria bringt neues Video raus – und lässt legendäre Ostseestadion-Konzerte aufleben

Rostock. Marteria hat ein neues Video zu seiner aktuellen Single „Der Mensch stammt von Waffen ab“ herausgebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Rostocker Rapper verwendete dafür Material von seinen beiden Konzerten im Ostseestadion, wo er am ersten September-Wochenende auftrat. Rausgekommen ist ein Live-Video mit Szenen der beiden emotionalen Abende, dazwischen geschnitten Militär- und Kriegsszenen, Bilder von explodierten Öl-Pipelines und Ausschreitungen. Die harten Szenen passen zum Song, in dem es heißt: „Seit Beginn der Menschheit scheint es so abgemacht – Alles, was uns guttut, wird plattgemacht – Ich glaub’, das Ende wird ein Klassiker – Ja, der Mensch, ja, der Mensch stammt von Waffen ab“

Die Konzertszenen dagegen sind deutlich harmonischer: Tausende von Fans und sogar ein Security-Mann recken als Herzen geformte Daumen und Zeigefinger in die Höhe, es wird inbrünstig gesungen und ausgiebig gefeiert. Daneben natürlich immer wieder Marten Laciny, der auf der Bühne alles gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marteria-Konzert im Ostseestadion innerhalb einer Stunde ausverkauft

Lesen Sie auch

Der 40-jährige hatte im vergangenen Jahr zunächst ein Konzert im Ostseestadion angekündigt, was innnerhalb einer Stunde ausverkauft war. Um mehr Fans die Möglichkeit zu geben, den bekennenden Hansa-Rostock-Fan in der besonderen Location zu erleben, wurde kurzerhand ein Zusatzkonzert angeboten. Beide Abende werden Fans noch lange im Gedächtnis bleiben: Neben Gastauftritten von Monchi und Campino trat auch Marterias 16-jähriger Sohn Louis alias Luzey zum ersten Mal mit seinem Vater auf.

OZ