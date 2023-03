﻿Martin-Luther-King-Musical begeistert in Rostock: „Einfach fantastisch“

Rostock. Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, der sich den Besuchern des Chormusicals „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ bietet, als sie am Samstagabend, 18. März, die Stadthalle in der Rostocker Südstadt betreten. Denn die Bühne, die sonst am Ende des Saals aufgebaut ist, befindet sich dieses Mal direkt am Eingang. Ein Perspektivwechsel, der das Publikum sofort in seinen Bann zieht. „Das ist mal etwas ganz anderes“, stellt Anna Brünning positiv überrascht fest. „Man fühlt sich direkt, als wäre man mitten im Geschehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kulisse ist schlicht, doch wirkungsvoll: Ein Abbild der Erde steht im Mittelpunkt, als die drei Dirigenten ins Rampenlicht treten. Das Publikum applaudiert, Musik setzt ein. Wie aus dem Nichts stürmen kurz darauf zahlreiche Menschen in den Saal – einige der Darsteller. Sie halten Schilder hoch. Mit den Aufschriften: „No racism“ und “We shall overcome“. Die Zuschauer halten den Atem an.

Chormusical versetzt Rostocker in 60er Jahre zurück

Das Chormusical beginnt mit dem tödlichen Attentat auf den Friedensnobelpreisträger und Bürgerrechtler Martin Luther King. „King wurde erwischt. Er ist tot“, hallt es durch den Raum. Es folgt die erste Gesangseinlage. Mit einer Mischung aus Gospel, Rock’n’Roll, Motown und Pop erzählt das Chormusical die Geschichte des einstigen Baptistenpastors. Die Melodien und Texte von Andreas Malessa, Hanjo Gäbler und Christopf Terbuyken versetzen die Besucher klanglich in die 60er Jahre zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Zeit, die „erschreckend viele Parallelen zu unserer Gegenwart aufzeigt“, betont Jette Altrichter in der Pause und bezieht sich dabei auf die Themen Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Die 39-Jährige ist eine der insgesamt 1200 Laiensängerinnen und -sänger aus Mecklenburg-Vorpommern, die neben professionellen Musical-Solisten und einer Big-Band das Herzstück dieses Abends darstellen. Mit der Teilnahme an dem Stück hat sie sich, wie sie sagt, einen lang gehegten Wunsch erfüllt. „Wenn ich eine Bucket-Liste hätte, dann stünde ganz oben: in einem Musical mitmachen“, verrät sie.

Zuschauer in Rostock sind begeistert

Zwei große Fans hat die Pastorin bereits: Sohn Mattis (9) und Ehemann Carsten (49) Altschwager. Sie sind begeistert von ihrem Auftritt und der gesamten Show. „Alles ist super“, fasst der Sprössling knapp zusammen und drückt seine Mama ganz fest. Ähnlich begeistert ist Ingrid Schwart. Beherzt klatscht die 77-Jährige in die Hände, als die Chor-Mitglieder bei einem Song blaue Lichter in die Höhe halten und Wellen imitieren. Ein beeindruckendes Bild entsteht.

Lesen Sie auch

Für die Rostockerin ein waschechtes Highlight. „Die Umsetzung ist einfach fantastisch.“ Auch Anna Brünning kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Sie beschreibt das Konzept als „kreativ, informativ und schön“. Die Mischung aus Gesang, Live-Musik, Lichtspiel und Tanz gefalle ihr gut. „Und für einige Lacher ist trotz der ernsten Thematik auch gesorgt.“ Ebenso für ein paar Tränchen, die vergossen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Emotionen pur in der Rostocker Stadthalle

Die Emotionen im Saal sind spürbar. Über zwei große Leinwände können die Besucher das Geschehen auf der Bühne verfolgen. Aber nicht nur das. Immer wieder flimmern Bilder aus dem Leben von Martin Luther King auf. Zudem werden die Liedtexte eingeblendet. Sie laden zum Mitsingen ein. Einige der Zuschauer lassen sich dies nicht zweimal sagen.

Dass sie Lust und Laune haben, zeigen die Rostocker auch, als ein überdimensional großer Erdball in die Menge geworfen wird. Hin und her fliegt er über ihren Köpfen hinweg. Ein Pass-Spiel, das besonders den Kleinsten ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Aber nur kurz, denn: Wenig später treten Männer in weißen Kutten und Fackeln auf. Das Ende des Stücks wird eingeläutet. „Bau der Gerechtigkeit ein Haus“, lautet die letzte Botschaft. Das Publikum klatscht und erhebt sich von ihren Sitzen. Was für ein Abend.