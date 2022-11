﻿Masern-Verdacht an Rostocker Waldorfschule: Besuchsverbot verhängt

Rostock. An der Rostocker Waldorfschule gibt es einen Masern-Verdachtsfall. Das bestätigt das Gesundheitsamt des Stadt auf OZ-Anfrage. Ein Kind aus dem Landkreis zeigte Symptome. Voraussichtlich am Freitag sollen die Labor-Ergebnisse vorliegen, die zeigen, ob sich der Verdacht bestätigt oder nicht. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales wäre es der erste gemeldete Masernfall in MV seit 2018.

Für Schule und Hort in der Feldstraße verhängte die Stadt ein dreiwöchiges Besuchsverbot für nicht gegen Masern geimpfte Personen. Wenn das Labor Entwarnung geben sollte, werde das Verbot wieder aufgehoben. Die Schulleitung prüfte den Impfstatus der Kinder in der betroffenen Klasse. „Es musste kein Schüler nach Hause geschickt werden“, teilt Ute Mathey vom Trägerverein der Schule mit.

Amt lädt zum Impfen ein

Das Gesundheitsamt richtete am Donnerstag Impfmöglichkeiten für die Waldorfschule ein. Das sei an alle Eltern der Klassenstufen 1 bis 13 weitergeleitet worden, bestätigt Mathey. Die Schule arbeite eng mit dem Amt zusammen. Wie viele Eltern das Angebot angenommen haben, wurde nicht bekannt.

Wie an jeder Schule müssen Eltern müssen bereits bei der Anmeldung die Immunisierung ihres Kindes gegen Masern nachweisen. Sollte der Nachweis fehlen oder könne die Schule dessen Gültigkeit nicht beurteilen, würden die betreffenden Kinder an das Gesundheitsamt gemeldet, erklärt Vereinsgeschäftsführerin Mathey. Alle weiteren Schritte übernimmt die Behörde. Die Impfpflicht gilt seit Einführung des Maserschutzgesetzes 2020 für private und staatliche Schulen und Kitas. Auch Lehrer, die nach 1970 geboren sind, müssen die Impfung nachweisen.

Letzter Masernausbruch vor sieben Jahren

„Masern sind hochansteckend und können zu schweren Folgeerkrankungen führen. Dazu gehören zum Beispiel Lungenentzündung und die gefürchtete Hirnentzündung“, sagt Dr. Heiko Will, Erster Direktor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Der beste Schutz vor einer Infektion sei die Impfung, das müsse man Eltern immer wieder bewusst machen.

Dr. Heiko Will, Erster Direktor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales © Quelle: Lagus MV

Der letzte Masernfall in Mecklenburg-Vorpomemrn wurde 2018 nachgewiesen. Der bisher letzte Ausbruch mit mehreren Erkrankten liegt bereits sieben Jahre zurück. Damals erkrankten unter anderem in der Erstaufnahme für Flüchtlinge des Landes in Horst acht Personen, 2015 wurden insgesamt 16 Fälle gemeldet. Waldorfschulen gerieten öfter mit Masern-Fällen in Verbindung, in Teilen der anthroposophischen Bewegung, die hinter den Schulen steht, werden Impfungen kritisch gesehen.