﻿Was Rostocker zum Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn sagen: „Wenn es voll ist, trage ich sie weiter“

Rostock. Es ist vorbei. Was für viele in den letzten drei Jahren zur Grundausstattung gehörte – wie Schlüssel, Geldbeutel und Handy –, hat ein Ende. Die Maskenpflicht in Nah- und Fernverkehr wurde aufgehoben – auch in Mecklenburg-Vorpommern. Was in den letzten Wochen noch als Verstoß galt und eine Zeit lang mit Bußgeld geahndet wurde, ist nun eine freiwillige Entscheidung.

Die Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hält dies aufgrund niedriger Corona-Fallzahlen für vertretbar: „Wir haben uns wöchentlich mit dem Expertenrat verständigt, wann ein Ausstieg der Pflicht in Bus und Bahn verantwortungsbewusst möglich ist.“

S-Bahn nach Warnemünde: Als hätte es Corona nie gegeben

Wie sieht es bei den Bewohnern Mecklenburg-Vorpommerns aus? Freuen die Menschen sich über den kalten Wind auf den nackten Wangen oder bleibt der kleine Begleiter im Gesicht als persönliche Schutzausrüstung bestehen?

In der S 1 nach Warnemünde teilen sich die Geister, viele sitzen in der Bahn, als hätte es nie eine Pandemie gegeben. Andere alte sowie junge Menschen tragen noch eine medizinische oder FFP-2-Maske. Der Zugführer sagt: „Ich denke, dass noch circa 50 Prozent eine Maske tragen, aber das war auch schon vor dem Ende der Pflicht so. Nur noch die Hälfte hat sich daran gehalten.“

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärt, dass sie das Ende der Pflicht begrüße. Sie bedanke sich bei allen Fahrgästen, die sich an die Regeln gehalten haben. „Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern, die trotz teils widriger Umstände die gesetzlichen Regelungen umgesetzt haben.“

Das sagen die Fahrgäste in Warnemünde

Ein junger Vater mit seiner Tochter steigt aus der S-Bahn aus, er trägt noch eine medizinische Maske. Luis Zambrano erklärt: „Ich wusste gar nicht, dass die Maskenpflicht beendet ist, aber ich glaube, jetzt werde ich die Maske nur noch tragen, wenn es sehr voll ist.“

Zwei Frauen schlendern gerade den Bahnsteig entlang, eine von ihnen ist Frau Sens. Die 62-Jährige trägt eine Maske mit Leopardenmuster, sie erzählt: „Ich werde weiterhin meine Maske in der Bahn tragen. Ich habe zwar keine Angst vor Corona, aber bin allergisch gegen viele Medikamente. Deshalb bin ich ein großer Fan der Maske, auch wenn es um andere Viren und die Erkältungswelle geht.“

Frau Sens wird auch weiterhin Maske im ÖPNV in Rostock tragen. „Ich will mich vor Erkrankungen schützen.“ © Quelle: Martin Börner

Auch die RSAG freut sich über den Maskenstopp

Nicht nur in der S-Bahn, sondern auch in den Straßenbahnen fallen die Masken. An einer Haltestelle in Evershagen stehen die Menschen in der Sonne und warten auf die Bahn. Tatjana S., eine aufgeweckte Frau in einem weißen Daunenmantel und Hochsteckfrisur, erklärt ihre Sicht zur Pflicht: „Ich trage schon lange keine Maske mehr in der Straßenbahn, weil ich schon bei der Arbeit im Krankenhaus den ganzen Tag eine anhabe. Die Leute haben mich oft komisch angeguckt.“

„Die RSAG hat einen wichtigen Teil zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen“, sagt Pressesprecherin Beate Langner. Sie erläutert, dass sie sich nun freuen, wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Denn zuletzt merkte die RSAG einen deutlichen Rückgang der Akzeptanz für die Maskenpflicht.

Renate Möller steigt aus der Linie 1 aus, der älteren Frau ist das Masketragen sehr wichtig. „Ich habe Angst vor Ansteckungen, weil ich viele Vorerkrankungen habe. Ich würde mir wünschen, dass weiterhin Rücksicht genommen wird.“

Unterwegs mit der Rostocker Straßenbahn: Ella Zikun findet das Ende der Maskenpflicht gut. © Quelle: Martin Börner

Ella Zikun hat gerade erst von einem anderen Fahrgast erfahren, dass keine Maskenpflicht mehr besteht. Sie freut sich riesig, vor allem weil sie heute ihre Maske vergessen hat.