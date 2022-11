﻿„Mats Hummels auf Parship“ – lohnt sich ein Besuch des Stücks im Rostocker Volkstheater?

Steffen Schreier in „Mats Hummels auf Parship“ in der Kantine des Volkstheaters Rostock

Rostock. Der Ort war gut gewählt, die Zeit auch. Aufführungsort dieses Stücks war die Rostocker Volkstheaterkantine, die so ausstaffiert war, dass sie ein bisschen an ein Vereinslokal erinnerte. Das Stück begann am Dienstagabend zeitgleich mit der Live-Übertragung des WM-Spiels Frankreich gegen Australien, das in den Anfangsminuten auf einem kleinen Fernseher im Bühnenhintergrund lief.

Titel clever gewählt

Auch der Titel „Mats Hummels auf Parship“ war clever gewählt, er machte sogar jene neugierig, die sich eigentlich nicht für Fußball interessieren. Schauspieler Steffen Schreier servierte diesen Monolog als graubärtiger Mann mit einer rechthaberischen Attitüde – nicht nur ein Fußball-Auskenner, auch ein verbal übergriffiger Fußball-Trainer und ein Welterklärer sowieso.

Am Anfang wirkte die Inszenierung wie improvisiert, als der Darsteller noch das Geschehen auf dem Fernsehbildschirm kommentierte, um dann aber den Faden wiederaufzunehmen. Neben der Darstellung von Fußball-Fakten aus der Sicht eines sportinvaliden Trainers blätterte sich aber auch ein Nachwende-Lebenslauf auf: Da kamen Zurücksetzungen und Demütigungen durch die „Wessis“, wie es hier immer noch heißt, zur Sprache. Auch die Rache des kleinen Mannes an den so wahrgenommenen neuen Herren. Erst später kippte der Text langsam in die Unsicherheit.

Dominanter Mann erklärt die Welt

Monologe von rechthaberischen Männern werden heute als fragwürdig gekennzeichnet: Inzwischen beschreibt der Begriff „Mensplaining“ Situationen, wenn dominante Männer ihrem (meist weiblichen) Publikum die Welt erklären. Autor Thomas Brussig nutzt aber diese Form, um dem Mann einfach mal zuzuhören, ihn so lange reden zu lassen, bis man ihm in die Seele schauen kann. So werden in diesem Fall – weiß, männlich, älter, ostdeutsch – zusätzlich die traurigen Wendungen einer Biografie miterzählt. Es ging, das war zu erwarten, nicht nur um Fußball. Und Mats Hummels blieb eine Randfigur.

Thomas Brussig hatte sich bereits mit dem Text „Leben bis Männer“ dem Fußball zugewandt. Dies ist seine Wiederaufnahme des Themas unter neuen gesellschaftlichen Bedingungen, auch mit allen Verwerfungen durch Corona & Co. Bei der Uraufführung in Rostock inszenierte Peter Stuppner, der diesem Monolog auch durch die Wahl des Spielortes eine besondere Wirkung gab. Und Steffen Schreier überzeugte als dominanter, aber auch gekränkter und schließlich gebrochener Mann.

Weitere Vorstellungen: 28. November, 19.40 Uhr; 13. Dezember, 19.40 Uhr, jeweils in der Theaterkantine des Volkstheaters Rostock