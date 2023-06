﻿„Die Leute wollen mit mir feiern“: Darum kommt Matthias Reim gerne nach MV

Rostock/Zingst. Den meisten Musikfans ist Matthias Reim wohl durch seinen Hit „Verdammt, ich lieb’ Dich“ bekannt. Doch der Sänger hat noch zahlreiche weitere Songs. Im vergangenen Jahr ist unter anderem das letzte Studioalbum erschienen. In diesem Jahr kommt der 65-Jährige nach Zingst und Rostock.

Mit dem Hit „Verdammt, ich lieb’ Dich“ ist Ihnen vor 33 Jahren der große Durchbruch gelungen – dabei soll der Song ja aus einem Frust heraus entstanden sein…

Matthias Reim: Ja, das stimmt. Ich hatte ein Album für Bernhard Brink komponiert. Am 25. November 1989 – das war ein völlig verregneter Novembertag – rief mich die Plattenfirma an und sagte, dass sie dafür keinen Cent zahlen würde. Dieses „Ich liebe dich, ich liebe dich nicht“ sei völlig unerträglicher Schlagerscheiß. Für mich war das ein großes Problem, weil ich 20 000 Mark in den Sand gesetzt hatte. Ich hatte mitgeschrieben und nach dem Telefonat auf den Zettel geguckt. Da stand „Ich lieb dich, ich lieb dich nicht“ und „verdammt“ drauf. Innerhalb von 20 Minuten habe ich diesen Song geschrieben. Aus Frust und Leid, als gerade eine Tür zuging, öffnete sich eine neue. Das wäre mir so nicht eingefallen.

„,Verdammt, ich lieb’ Dich’ ist der Schlüssel zu den Herzen“

.. und heute kann jeder bei Ihren Konzerten den Refrain mitsingen.

Das ist für mich ein Segen. Ich liebe diesen Song, weil er für mich nicht alt geworden ist. Er ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Es gibt Schlagerkonzerte, wo nicht nur meine Fans sind, sondern auch Fans, die meine Texte nicht auswendig können. Aber mit diesem Song kriege ich 12 000 Menschen zum fröhlichen Mitsingen. Diesen Song zelebriere ich in den Zugaben richtig.

Im vergangenen Jahr ist das Album „Matthias“ erschienen, das auch viele ruhige Songs hat. Ihr persönlichstes Album?

Für mich ist jedes Album persönlich. Gerade auch bei „Kindertraum“, den ich während der Corona-Zeit geschrieben habe, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Da sind mir Dinge aus der Kindheit eingefallen: wie einfach das Leben schien oder wie kompliziert es auch mal sein konnte. Ich schreibe gern realitätsnah aus meinem Leben, nicht autobiografisch. So viel Liebesleid habe ich nun nicht erlebt, da wäre ich ja gar nicht mehr am Leben (lacht).

Matthias Reim: „Zum Erfolg ist es ein langer Weg“

Ihre Kinder Marie und Julian sind auch im Musikgeschäft. Ist es heute schwieriger oder einfacher, in der Branche Fuß zu fassen?

Es ist anders geworden, es hat sich viel verändert. Ich sage meinen Kindern, dass es ein steiniger Weg ist. Als ich damals versucht habe, Fuß zu fassen, war es ungeheuer schwierig, als Künstler die Leute dazu zu bringen, dir zu folgen, deine Songs zu hören und auf deine Konzerte zu gehen. Wie man die Leute gewinnt – dafür gibt es kein Rezept. Es gehört Glück dazu, Charisma und ganz viel Ausdauer. Zum Erfolg ist es ein langer Weg. Viele denken, ich wäre damals mit ,Verdammt ich lieb dich’ aus dem Nichts gekommen. Aber ich habe vorher schon zehn Jahre lang im Studio gearbeitet, Songs geschrieben, komponiert, Platten herausgebracht. Nur die liefen so schlecht, dass es keiner mitbekommen hat.

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind Matthias Reim und seine Band 2022 wieder einen Tag vor Silvester in der Rostocker Stadthalle aufgetreten – mit Besucherrekord. Mehr als 4000 Gäste kamen. © Quelle: Ove Arscholl

Welche Rolle spielen dabei heute Streaming-Plattformen und soziale Medien?

Es ist Fluch und Segen. Musik ist heute so leicht zugänglich und jederzeit überall abrufbar, das ist eine Chance. Gerade beim Rap. Es gibt keine TV-Show mit Rappern, sondern mit Florian Silbereisen. Rapper wie Apache oder Finch sind tatsächlich über die sozialen Medien erfolgreich geworden. Als junger Künstler muss man heute den Gedanken an ein Album vergessen. Das ist vorbei. Heute hat man die Musik auf dem Handy und da ist es gut, wenn man es schafft, auf den Streaming-Plattformen bekannt zu sein.

„Wenn man in Rostock abhängt, gibt es immer was zu gucken“

Bei Ihrem Konzert im Dezember in Rostock haben Sie zusammen mit Julian „Vater und Sohn“ performt. Was bedeutet Ihnen das?

Ich genieße das. Auch wenn meine Frau dazu kommt oder Marie mit mir singt. Das ist immer sehr emotional. Ich hätte Julian nie mitgenommen, wenn ich ihm das musikalisch nicht zutrauen würde. Jetzt steht er bei mir im Chor und performt mit mir „Vater und Sohn“. Außerdem übernimmt er den Part von Finch, der ja nicht zu jedem Matthias-Reim-Konzert kommen kann.

Sie kommen jedes Jahr am 30. Dezember nach Rostock. Warum?

Ich war schon so oft in Rostock und ich liebe diese Stadt einfach, diese schöne Ostseestadt. Wenn man in Rostock abhängt, gibt es immer was zu gucken. Ich liebe Schiffe – und habe auch selbst ein Boot. Der 30. Dezember hat sich so entwickelt. Es ist so etwas wie die eigentliche Silvesterparty, da wird sich schon einmal reingefeiert. Wir hatten das einmal an einem anderen Tag probiert und das hat nicht so funktioniert. Die Leute wollen den 30. Dezember mit mir feiern – das ist ein Kult-Tag geworden.

Aber jetzt kommen Sie erst einmal im Juli nach Zingst. Haben Sie zu dem Ostseeheilbad eine Verbindung?

Ich war noch nie in Zingst und lasse mich überraschen. Die Gegend ist sowieso schön und im Sommer mit gutem Wetter macht das immer Spaß. Das muss gegeben sein. Natürlich spielen wir auch im Regen – aber hoffentlich haben wir einen schönen Sommer.

OZ