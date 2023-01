﻿4200 Fans feiern Max Raabe in Rostock: Niemand hat hier schlechte Laune

Max Raabe und sein Palast-Orchester sind am Freitagabend vor 4200 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Rostock. Stau in alle Richtungen, Warteschlangen und Einlassverzögerungen: Am Freitagabend hat Max Raabe dafür gesorgt, dass die Straßen rund um die Stadthalle verstopft waren. 4200 Zuschauer kamen zu seinem ausverkauften Konzert. Sein neues Programm „Wer hat hier schlechte Laune?“ hat vieles bewirkt – nur keine schlechte Laune.

Der Bariton-Musiker und sein Palast-Orchester spielten zwei Stunden eine Mischung aus Eigenkompositionen und Originalarrangements der 1920er und 1930er Jahre. Zwischen den Songs brachten humorvolle Erzählungen sein Publikum zum Lachen.

Sogar aus Putbus auf der Insel Rügen waren Fans nach Rostock angereist. Bente und Thomas Kopplin finden, Max Raabe mache Musik für jedes Alter. Das zeigte sich auch in den vollbesetzten Sitzreihen: Jung saß neben Alt. „Wir sind spontan mit Freunden hier und froh, noch Karten erhalten zu haben“, so das Ehepaar.

Max Raabe in Rostock: Zuschauer kommen im Smoking

Dass sie noch Tickets bekommen haben, freute auch die Rostocker Julia und Jannik Faltus. Schon vor Weihnachten habe sich das Paar entschieden, „für ein Highlight nach den Feiertagen“ zu sorgen. Jannik war stilecht mit Jackett, Hemd und Fliege zum Konzert gekommen. Auch Zuschauer im Smoking schienen inspiriert von der Musik der Weimarer Zeit.

In seinen Darbietungen geht es bei Max Raabe vor allem um eines: Mann und Frau, verlieben und verlassen, kennenlernen und wieder loswerden. „Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an, doch will man es genau, fragt man eine Frau“ und „Wir trafen uns im Zug, es war 8.10 Uhr, für dich war’s früh genug, für mich war’s nicht so schön“ sind Zeilen, die das Publikum zwischen Lachen und Zustimmung bewegen.

Max Raabe mit Frack, Fliege und akkuratem Scheitel

Max Raabe zeigte sich in Rostock dabei in gewohnter Manier: still stehend, beide Arme an den Körper gelegt, mit ausdrucksvoller Miene und halb geschlossenen Augen. Der Bariton-Sänger mit Frack und Fliege hatte auch an diesem Freitagabend wieder einen akkuraten Scheitel. „Viel Kunst ist da nicht“, sagte der 60-Jährige aber einmal auf die Frage, wie viel Kunstfigur er sei.

Das zwölfköpfige Berliner Palast-Orchester hinter ihm hat Max Raabe 1986 selbst gegründet. Am Abend erfreuten der Sänger und das Ensemble die Fans besonders mit den Stücken „Schlaflied“, „Guten Tag, liebes Glück“, „Heut’ mach ich gar nichts“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“.