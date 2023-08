﻿Meeresbrisekonzerte in Warnemünde starten mit Schlager

Praxisferne Ausbildung

Wismarerin prangert Lehramtsstudium in MV an: „Deswegen will hier niemand Lehrer werden!“

„Die wichtigen Sachen bringt uns niemand bei“, sagt Lehramtsstudentin Saskia Schuldes aus Wismar und prangert die Lehrerausbildung in Mecklenburg-Vorpommern an. Das, was seitens der Politik gegen den Lehrermangel gemacht wird, fühlt sich für sie wie ein Schlag ins Gesicht an.