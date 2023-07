﻿Mega-Bauprojekt: So soll die neue Hochschule für den Zoll in Rostock aussehen

Rostock. Der Zuschlag ist erteilt: Jetzt kann der Bau der neuen Hochschule für den Zoll in Rostock-Lichtenhagen beginnen. Dafür gestaltet die beauftragte Bietergemeinschaft einen ehemaligen drei Hektar großen Hochschulstandort an der Möllner Straße für 230 Millionen Euro um. Damit wird es ab 2024 das größte laufende Bauprojekt in der Hansestadt sein.

Der Neubau soll auf 40 000 Quadratmetern Geschossfläche Platz für 600 Studenten bieten. Er wird 24 Hörsäle und Lehrräume umfassen, dazu Wohnraum für alle Studenten, einen Verwaltungskomplex und eine Mensa. Für die Freizeit steht unter anderem ein Fitnessraum zur Verfügung, eine Sporthalle könnte später noch gebaut werden.

Firma hat schon im Berliner Regierungsviertel gebaut

Der Auftrag ging an eine Bietergemeinschaft aus dem österreichischen Unternehmen Kaufmann Bausysteme GmbH und der Primus developments GmbH in Hamburg. Als Architekten wurde das Berliner Büro Sauerbruch Hutton engagiert.

So soll die neue Zollhochschule in Rostock aussehen. © Quelle: Sauerbruch Hutton Gesellschaft von Architekten mbH für Kaufmann Bausysteme GmbH | Primus developments GmbH

Das Besondere an dem Neubau: Er soll zu 90 Prozent aus Holzmodulen errichtet werden. Die drei beteiligten Firmen haben bereits mehrere solcher Projekte gemeinsam umgesetzt. Als Referenzobjekt haben sie etwa den Luisenblock West im Berliner Regierungsviertel vorzuweisen.

Rostocker Behörde: Inspirierendes Leuchtturmprojekt

Die Chefin des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes (SBL) in Rostock, Carmen-Alina Botezatu, betont: „Die Hochschule soll ein modernes, positives und inspirierendes Leuchtturmprojekt für Nachhaltigkeit und die Aufwertung des Stadtteils Lichtenhagen werden.“ Mit seiner Strahlwirkung solle es auch dazu beitragen, das Image von Lichtenhagen als Ort der ausländerfeindlichen Ausschreitungen von 1992 aufzubessern.

Carmen-Alina Botezatu, Chefin des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes (SBL) © Quelle: Ove Arscholl

Auch Lorenz Nagel, Geschäftsführer bei Primus, betont: „An diesem sehr spannenden Standort hätten wir nicht etwas x-Beliebiges hinstellen können. Wir wollen damit bundesweit einen Impuls aussenden.“ Der Bau solle kein „Elfenbeintrum“ sein, sondern sich dem Stadtteil öffnen, etwa durch Flächen, die auch von den Anwohnern genutzt werden können, so Nagel.

Zuvor war Institut der Uni Rostock am Standort

An dem Standort war zuvor das Institut für Sonderpädagogik der Uni Rostock untergebracht. Dieses sitzt inzwischen in der Innenstadt. Zuletzt waren in den dazugehörigen Studentenwohnheimen bis 2016 Flüchtlinge untergebracht.

Bis auf zwei Wohnheime an der Südostseite, die inzwischen saniert wurden und weiterhin von Studenten genutzt werden, soll der gesamte Komplex in den kommenden Wochen abgerissen werden. Dabei entsorgt eine Spezialfirma die Asbest-Anteile.

Neubau deutlich teurer als ursprünglich geplant

Bei den ersten Planungen war noch überlegt worden, Teile der alten Gebäude in den neuen Komplex zu integrieren. Doch die Bausubstanz gebe dies nicht her, sagte Botezatu. Lediglich etwa 2000 Quadratmeter der alten Fassade werden wohl eine neue Verwendung bekommen.

Der Neubau soll dann im Januar 2024 beginnen und im Dezember 2025 fertiggestellt sein. Die Übergabe an den Nutzer ist für Januar 2026 geplant. Zuvor war von 2025 die Rede. Auch die Kosten waren ursprünglich mit etwa 100 Millionen Euro deutlich niedriger angenommen worden.

Ausbildung im gehobenen Zolldienst bald in Rostock

Bislang bildet der Zoll den Großteil seiner Führungskräfte am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes in Münster (Nordrhein-Westfalen) aus. Doch die Kapazitäten dort reichen nicht mehr aus.

Drei Jahre dauert die Ausbildung für den gehobenen Zolldienst. Die Hälfte der Zeit verbringen die angehenden Zöllner in ihren Dienststellen, 18 Monate lang werden sie dann in Rostock ausgebildet. Am Ende erhalten sie einen Abschluss als Diplom-Finanzwirt.

Wer schon jetzt Interesse an einer Ausbildung im gehobenen Zolldienst in Rostock hat: Zugangsvoraussetzungen sind unter anderem das Abitur oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss, die deutsche Staatsbürgerschaft, ein makelloses Führungszeugnis, körperliche Fitness und ein Alter bis höchstens 49 Jahre. Mit einem nautischen Patent oder einer vorherigen Laufbahn bei der Marine kann man sich auch für den Einsatz auf einem Zollboot ausbilden lassen.

