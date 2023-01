﻿Mega-Konzerte und neue Ausstellung: So plant der Rostocker Iga-Park das Jahr 2023

Der Rostocker Iga-Park will nicht nur Spaziergänger anlocken. Für das Jahr 2023 haben die Verantwortlichen ein buntes Programm zusammengestellt. Sowohl an Land als auch auf dem Wasser.

Der Iga-Park besteht seit 20 Jahren und will den Rostockern im Jubiläumsjahr ein abwechslungsreiches Programm bieten.

Rostock. Der Rostocker Iga-Park feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Schließlich wurde die Grünanlage zwischen den Stadtteilen Groß Klein und Schmarl zur Internationalen Gartenbauausstellung im Jahr 2003 eröffnet. Im Jubiläumsjahr will der Park aber nicht nur mit seinem Grün locken, sondern auch mit einem bunten Programm.

Apache 207 trifft erstmalig am 7. Juli im Rostocker Iga-Park auf. © Quelle: Paul Weßling

Auf der Parkbühne tritt beispielsweise nicht nur Roland Kaiser (8. Juli) auf. Sondern auch Künstler wie Apache (7. Juli), Pietro Lombardi (22. Juli), Nena (18. August) oder Blümchen (31. Juli) haben sich für Open-Air-Konzerte angemeldet.

Besonders stimmungsvoll soll es auch bei den beiden Taschenlampenkonzerten am 22. September und 16. Dezember werden. Kinder können sich auf das Mitmachkonzert mit Sängerin Simone Sommerland am 23. September freuen.

Neue Dauerausstellung auf dem Tradi

Im Schifffahrtsmuseum, das im vergangenen Jahr von 45 000 Menschen besucht wurde, wird derzeit eine neue Dauerausstellung vorbereitet. „Ab dem Frühsommer wird die multimediale Ausstellung mit Exponaten und Geschichten rund um die Schifffahrt eindrucksvolle maritime Erlebnisse für die ganze Familie bieten“, erklärt Henrike Hübner vom Tradi.

Typ Frieden, Traditionsschiff © Quelle: Arno Zill

Zur Freude der Modellliebhaber wurde zudem der Miniport an Bord umgestaltet. In dem Wasserbecken können Besucher Schiffsmodelle durch den Hafen navigieren und selbst das Anlegen üben. Auf der Kommandobrücke des Traditionsschiffes gibt es ebenfalls etwas Neues: Dank eines automatischen Identifikationssystems (AIS) können die Besucher weltweit Schiffe in Echtzeit orten. Bis zum Start der Sommersaison im April ist das Schifffahrtsmuseum im Iga-Park immer dienstags bis sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Um den Park und das Traditionsschiff noch besser vermarkten zu können, firmieren beide seit Anfang des Jahres unter dem Dach der neuen Museumspark Rostock GmbH. Oliver Fudickar, der bereits als Geschäftsführer der Buga Rostock 2025 GmbH die Geschicke des Iga-Parks und Schifffahrtsmuseums lenkte, übernimmt die Führung der neuen Gesellschaft.