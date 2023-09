﻿Mega-Projekt Uni-Klinik Rostock: Wo bald 1000 neue Parkplätze entstehen könnten

Auf einer Informationsveranstaltung in einem Hörsaal auf dem Campus in der Schillingallee gab es für Anwohner des Hansaviertels erste Einblicke in die Neubaupläne der Uni-Klinik Rostock. Das Interesse an der Veranstaltung war eher mäßig.

© Quelle: Arne Seyffert