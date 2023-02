﻿Mega Store bei Rostock: XL-Geschäft eröffnet nahe der Hansestadt

Sport-Zubehör, Hunde- und Pferde-Artikel, Kleidung für Cowgirls und -boys, Peitschen und mehr: In der Gemeinde Dummerstorf soll es das bald in einem großen Laden zu kaufen geben. Wann der Termin für die Neueröffnung geplant ist und für welche Jobs noch Bewerber gesucht werden.

Rostock. Ein großes Unternehmen galoppiert in Mecklenburg-Vorpommern ein und eröffnet im Landkreis Rostock ein XL-Geschäft für Sport- und Mode-Artikel.

Der Reitsport-Händler Krämer, die bundesweit und in Österreich mehrere Dutzend Filialen betreibt, will nun auch in MV Fuß fassen. Genauer gesagt in Kavelstorf bei Rostock. Damit entsteht in der Gemeinde Dummerstorf der bis dato einzige Krämer-Standort zwischen Lübeck und Berlin.

Die Eröffnung des sogenannten Mega Stores ist laut Krämer-Homepage für den Herbst 2023 geplant. Beim Sortiment können Kunden auf Vielfalt hoffen. Denn Krämer hat sich mit Reit- und Pferdeartikeln einen Namen gemacht und bietet neben Kleidung auch Stall- und Hunde-Zubehör an.

Aktuell sucht Krämer nach Mitarbeitern für den neuen Mega Store. Ausgeschrieben sind Stellen von der Shop-Leitung über den Verkauf bis zur Reinigungskraft. Krämer Pferdesport ist seit über 55 Jahren im Reitsporthandel tätig und ist eigenen Angaben zufolge führender Anbieter für Reitsportartikel.