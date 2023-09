﻿Mehr Geld für Kai-Kanten: Ganz Deutschland muss für die Häfen in MV zahlen

Fernsehen

Lorenz aus MV ist Teilnehmer bei „The Voice of Germany“: „Das Beste, was mir hätte passieren können“

Er hat eine Drogen-Karriere hinter sich, jobbt im Callcenter und beim Bestatter. Nun will er TVOG 2023 gewinnen: Das Talent aus Altentreptow nahe Greifswald will in der neuen Staffel Coaches wie Shirin David und die Kaulitz-Brüder in den Blind Auditions zum Buzzern bringen und in die Battles einziehen.