Bisher folgte einem Sieg des FC Hansa Rostock umgehend eine Niederlage – mit dem Achterbahn-Fußball soll jetzt Schluss sein. Vor dem Spiel beim Karlsruher SC fordert Trainer Härtel mehr Konstanz. Pröger und Rhein sind gegen den KSC dabei.

Rostock. Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg – seit Wochen nimmt Hansa Rostock seine Fans mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Gefeierten Dreiern folgten umgehend Rückschläge – damit soll jetzt Schluss sein.

Im Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC will der Koggenklub am Sonnabend (13 Uhr) das permanente Auf und Ab stoppen. „Wir brauchen Konstanz und nicht immer so ein Jojo-Spiel“, fordert Trainer Jens Härtel.