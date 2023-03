Mehr Platz für Familien: So modern ist die neue Geburtenstation in Rostock

Rostock. Mama, Papa und Geschwisterchen: Wer in Rostock künftig ein Baby bekommt, kann nach der Geburt auch mit der Familie auf die Station gehen. Die Südstadtklinik hat am 21. März ihre neue, modernisierte Geburtenstation eröffnet – dort gibt es künftig auch Familienzimmer, in denen Eltern gemeinsam die ersten Tage mit dem Nachwuchs verbringen können.

Die Südstadtklinik ist Mecklenburg-Vorpommerns geburtenstärkste Klinik, in der 2022 insgesamt 2571 Neugeborene in den fünf Kreißsälen zur Welt kamen. „Die Station war etwas in die Jahre gekommen und brauchte eine Auffrischung“, sagt Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath. Gesamtinvestition: eine halbe Million Euro aus erwirtschafteten Eigenmittel.

Sechs Familienzimmer – auch Bruder oder Schwester können mit

Monate der Bauzeit im ersten Flügel liegen hinter dem Team und seien herausfordernd gewesen. Am Dienstag durften die ersten Mamas mit ihren Babys dort einziehen. Jetzt wird der zweite Flügel ausgeräumt und ebenfalls umgebaut. Im Juni soll auch der Teil fertig sein.

Hier kann auch Papa mit auf die Station: Eines der neuen Familienzimmer in der Rostocker Südstadtklinik. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Überglücklich zeigte sich auch die Leitende Oberärztin vom Kreißsaal, Dr. Kerstin Hagen: „Die Modernisierung war lange geplant und wir sind wirklich sehr froh, unseren jungen Eltern eine so familienfreundliche Umgebung vor und nach der Geburt zu ermöglichen.“ Künftig werde es sechs Familienzimmer geben – zwei davon seien sogar für jeweils ein Geschwisterkind ausgelegt. Insgesamt gibt es 39 Betten auf der Station, minimal weniger als bislang, wie Steffen Vollrath sagte.

Das sagen Eltern zur neuen Geburtenstation in Rostock

Als eine der ersten konnten am Dienstag die frisch gebackenen Eltern Anne Neururer (30) und Tony Gärtner (25) einen Blick auf die Station erhaschen. Gemeinsam mit ihrem Baby Lilith Alma, das am 17. März zur Welt kam, haben sie sich in den Räumen umgesehen. „Optisch ist die Station sehr modern und schick geworden“, lautete das Urteil der Rostockerin.

Warfen als eine der Ersten einen Blick auf die neue Geburtenstation in Rostock: Anne Neururer und Tony Gärtner aus Rostock mit ihrer Tochter Lilith (4Tage). © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Idee der neuen Familienzimmer auf der Station findet sie gut – auch wenn es für die beiden nicht infrage gekommen wäre. „Wir haben zu Hause noch einen Labrador“, erklärt Anne Neururer. Sie habe ein Einzelzimmer auf der alten Station gehabt, sei aber auch dort vom Team „super umsorgt“ worden, sagt die 30-Jährige, die zum ersten Mal Mama geworden ist. „Uns wurde viel geholfen.“

Rostock, Südstadtklinik. Rostock eröffnet neue Geburtenstation. MVs geburtenstärkste Klinik wartet jetzt mit Lounges, Familienzimmern und Teebar auf. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Optisch haben die Räume sich sehr verändert: Es gibt jetzt lichtdurchflutete Aufenthaltsbereiche, die für den ersten Besuch oder den Austausch mit anderen Eltern ein besonderes Ambiente bieten sollen, sowie eine kleine Teebar. Auch in den Untersuchungszimmern, die von den Patientenzimmern direkt abgehen, sind nun kleine Sitzecken zum Stillen und für Gespräche mit den Ärzten eingerichtet. Die Räume haben ein bisschen Lounge-Charakter.

Seepferdchen an den Wänden – diverses Motiv mit Meerbezug

Auffällig ist das neue Licht- und Farbkonzept. Große Lampen, die in Ringform von der Decke hängen, helle Pastelltöne, skandinavisch angehaucht, viele runde Elemente und das Thema Wasser als Anlehnung zur Ostsee. An den Wänden zieht sich die Seepferdchenfamilie Hippocampus als kreatives, wechselndes Motiv durch fast alle Zimmer. Etwas klischeemäßig in teilweise Rosa und Blau.

Video: Das ist die neue Geburtenstation im Südstadtklinikum Rostock

Dafür hat das gewählte Seepferdchenmotiv einen durchaus diversen Touch: Bei den Tieren bekommen nämlich die Männchen den Nachwuchs. Design und Gestaltung geht auf die Berliner Architekten der Atelier Gebel GmbH zurück, die ihre Wurzeln in Rostock haben.

Stationsleiterin Babett Flehmig hat bei der Gestaltung der Zimmer auf der neuen Geburtenstation immer genau hingeschaut, was noch fehlt und gebraucht wird. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) fühlte sich in den Räumen an die Geburt ihrer eigenen Tochter erinnert – damals im Alter von 18 Jahren. „Es ist ja schon lange her, aber ich habe mich so gut betreut gefühlt in den Tagen in der Klinik. Ich weiß noch, wie ich dank dieser Hilfe stolz und voller Selbstbewusstsein die Klinik mit meinem Baby verlassen habe.“

„Es war wichtig, die Geburtenstation zu modernisieren“

Im Hinblick auf das Thema Südstadtklinik machte Kröger deutlich: „Diese Investition ist wichtig, um diesen Standort zu stärken.“ Ohne es direkt auszusprechen, ist klar, was sie meint: Seit Jahren streiten die Universitätsmedizin Rostock und das städtische Südstadtklinikum um den Standort eines neuen Kinderkrankenhauses. Nur können sich beide nicht auf den Ort und darauf, wer in dem Eltern-Kind-Zentrum den Hut aufhaben soll, einigen. So befinden sich Geburtenstation und Neonatologie derzeit in der Südstadt, die Kinder­klinik allerdings auf dem Campus Schillingallee der Unimedizin.

Licht durchflutete Räume auf der neuen Geburtenstation der Südstadtklinik. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Verwaltungsdirektor Vollrath stellt auf OZ-Nachfrage klar: „Das hier Entstandene ist nicht anstelle eines Eltern-Kind-Zentrums gedacht. Wir haben lange gewartet, mussten aber jetzt handeln. Es war wichtig, die Geburtenstation zu modernisieren. Im Gegenteil, wir hoffen und wünschen uns immer noch sehr, dass das Zentrum in Rostock gebaut wird.“ Er hoffe, das Land komme bald zu einer sinnvollen Entscheidung.

Bis zum fertigen Bau müsse dann ohnehin noch mit mindestens vier bis fünf Jahren kalkuliert werden. Das Projekt sei inzwischen seit zehn Jahren im Gespräch. Ein Treffen zwischen den Beteiligten soll es im April geben.