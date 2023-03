Große Pläne für Stadtteil im Osten der Hansestadt: Die AP Planungsgesellschaft Rostock informierte im Ortsbereit über weitere Bauvorhaben. Neben Mehrfamilienhäusern wird auch ein Bürgerhaus gebaut, mit einem Raum, den Anwohner für Partys mieten können. Für eine Gaststätte sieht der Bauherr wenig Chancen.

Rostock-Brinckmansdorf. In der Rudolf-Tarnow-Straße im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf entstehen derzeit 82 neue Wohnungen in vier Häusern. Die sollen im Idealfall noch in diesem Jahr bezugsfertig werden, wie Bauherr Franz-Ludwig Carewicz von der AP Planungsgesellschaft Rostock mbH den Mitgliedern des zuständigen Ortsbeirats in dieser Woche schilderte. Zum Komplex gehöre auch eine Tiefgarage, in der sämtliche laut Stellplatzsatzung geforderten Parkplätze für die Bewohner untergebracht werden sollen.