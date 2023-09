﻿RSAG eröffnet neues Kundencenter: Was sich für Fahrgäste in Rostock ändert

Rostock. Enge überfüllte Räume, Warteschlangen bis auf die Straße und dauerhafter Stress – Probleme, mit denen Fahrgäste und die Mitarbeiter des Kundencenters der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) am Doberaner Platz öfter fertigwerden mussten. Probleme, die es künftig nicht mehr geben soll.

Denn am Dienstag, 19. September, eröffnete der Verkehrsbetrieb sein neues Kundencenter in der Langen Straße 28. Der bisherige Standort wird laut Angaben der RSAG-Vorstände Yvette Hartmann und Jan Bleis nicht weiterbetrieben.

Mehr Diskretion: Ticketverkauf und Kundenbetreuung getrennt

Fast dreimal so groß ist das neue Servicecenter, mit großen Fenstern, barrierefreien Zugängen und mitten im Zentrum Rostocks gelegen. Zwar wurde der Standort mit modernster Technik ausgerüstet, „wir haben uns aber gegen eine komplette Digitalisierung entschieden, um den Kontakt zu unseren Kunden zu wahren“, sagte Bleis.

Vor allem viele ältere Kunden seien noch nicht mit Digitalem vertraut. „Wir wollen, dass sich jeder bei uns wohlfühlt“, so Bleis. Im neuen Kundencenter können Fahrgäste weiterhin Tickets kaufen, Fragen können nach Anmeldung im direkten Gespräch mit den Kundenbetreuern an separierten Tischen geklärt werden.

„Die Kundenbetreuung ist so wesentlich diskreter und entspannter als vorher, da so der Schnellticketverkauf nicht behindert wird“, sagte Kundenberater Lars Dieck. Statt in langen Schlangen anzustehen, sollen Fahrgäste in einem Wartebereich Platz nehmen können.

An die Mitarbeiter wurde ebenfalls gedacht. „Das Personal hat einen eigenen Eingang, Spinde und einen größeren Pausenraum mit Küche“, so Gruppenleiterin Lisa Krupke. Auf Tipp der Kollegen wurde das Angebot an Souvenirs erweitert – viele Kunden hätten danach gefragt. Auch das Konzept für Fundsachen wurde verändert. Diese werden laut Dieck nun nach einer Woche in den Betriebshof verlagert, um Ansammlungen zu vermeiden.

Vorerst keine größeren Arbeiten an Gleisen in Rostock geplant

„Nachdem wir dieses Projekt pünktlich fertigstellen konnten, sind für dieses Jahr auch die größten Bauarbeiten abgeschlossen“, sagte Bleis. So sollen auch die derzeitigen Bauarbeiten in der Hamburger Straße planmäßig zum Ende kommen.

Im Verlauf der letzten zwei Wochen wurden nachts die elektrische Oberleitung zwischen Marienehe und Evershagen ausgetauscht und parallel in Reutershagen die Gleise ausgetauscht. Ab Freitag, 22. September, um 5 Uhr sollen die Straßenbahnen der Linien 1 und 5 wieder planmäßig fahren.

