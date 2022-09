﻿Mehrere Hundert Menschen demonstrieren in Rostock – aber wogegen genau?

Die Montagsdemos der jüngsten Vergangenheit hatten sich vor allem gegen die Corona-Politik in Bund und Land gewandt. Das ändert sich jetzt: Die Pandemie spielte zumindest am Montagabend in Rostock nur eine untergeordnete Rolle. In Schwerin kamen derweil 4500 Menschen, um gegen Energiepolitik und Inflation zu protestieren.

Demo in Rostock am Montagabend vor dem Kröpeliner Tor.

Rostock-Stadtmitte. Mehrere Hundert Menschen haben am Montagabend in der Rostocker Innenstadt demonstriert. Ein einheitliches Motiv war nicht auszumachen: Irgendwie drängte sich der Eindruck auf, dass jeder mitmachte, dem etwas auf den Nägeln brennt.

Immer wieder kam jedoch die Sorge über die steigenden Energiepreise zum Ausdruck – zumindest in den Rufen der Organisatoren.

Frieden und Freiheit

Wie schon in der Vergangenheit stimmte die Menge auch Rufe nach Frieden, Freiheit und Demokratie an.

Wodurch diese Werte gefährdet sein könnten, durfte man sich aussuchen: Die Slogans der Demo-Leitung und auf den mitgeführten Plakaten reichten von der Forderung nach einem Austritt aus der NATO oder nach Abschaffung der GEZ bis hin zum sofortigen Rücktritt der Bundesregierung. Auch nationalistische Parolen waren zu lesen.

Immunologe am Pranger

Nur noch wenige Plakate gingen dagegen auf die Corona-Pandemie ein. Dabei waren die Demos am Montagabend einst wegen der Kritik an den Corona-Maßnahmen ins Leben gerufen worden.

Unter anderem wurde ein Plakat gezeigt, auf dem der leitende US-Immunologe Anthony Fauci abgebildet war, darunter das Wort „schuldig“. Fauci war ein Intimfeind des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, weil er immer wieder auf den Ernst der Corona-Pandemie hingewiesen und sich für die Impfung gegen Covid-19 ausgesprochen hatte.

Keine Waffen für die Ukraine

Dieses Leitmotiv wird jedoch offenbar gerade abgelöst: Über Lautsprecher sprachen sich die Organisatoren unter anderem für ein Ende der Sanktionen gegen Russland und gegen militärische Hilfe für die Ukraine aus. „Waffenlieferungen schaffen nur Leid“, schallte es unter anderem aus den Lautsprechern. Auch eine Öffnung der Gas-Pipeline Nord Stream 2 wurde gefordert. Dazu passten vereinzelte deutsch-russische Fahnen.

Einer der Demonstrationszüge startete unter dem allgemein gehaltenen Motto „Der heiße Herbst hat begonnen!“ am Kröpeliner Tor, ein anderer mit dem Titel „Montagsdemo der Rostocker Friedensbewegung“ am Neuen Markt. Laut Polizei starteten am Kröpeliner Tor rund 350 Teilnehmer, am Neuen Markt waren es 360.

Protest gegen die Bundesregierung in Schwerin

Wegen der Energiekrise und der Inflation sind derweil in Schwerin am Montagabend laut Polizei rund 4500 Menschen zu Protesten zusammen gekommen. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Abend auf Nachfrage mit. Plakate und Wortmeldungen richteten sich zum einen gegen die wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine erlassenen Sanktionen gegen Russland, als auch gegen die als „rot-grüne Ideologie“ bezeichnete Politik der Bundesregierung. Der Protest richtete sich auch gegen die Corona-Maßnahmen. Nach Beobachtungen eines dpa-Reporters demonstrierten vor allem ältere Menschen. Junge Menschen und Familien mit Kindern waren nur vereinzelt anwesend