﻿Mehrwegpflicht in Rostock: Was der Pfand bei Vapiano, Tchibo oder Bäckerei Junge kostet

Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, sind ab diesem Jahr verpflichtet, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Rostocker Gastronomen erzählen, wie die Umstellung läuft und woran es noch scheitert.

Rostock. Samstagvormittag in Rostock: Neben dem Kaffeeautomaten in der Lila-Bäcker-Filiale am Neuen Markt in Rostock stehen nicht mehr nur Porzellantassen und Pappbechern, sondern auch Mehrweg-Becher. „Die sind ganz neu“, erklärt ein Mitarbeiter. Für zwei Euro Pfand können sich Kunden ihr Heißgetränk nun auch in so einem sogenannten „Recup“-Becher abfüllen lassen, dieser kann in jeder Filiale zurückgegeben werden. Das Unternehmen hat die Mehrweg-Pflicht umgesetzt.