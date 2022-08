Rostock. Freud und Leid liegen für Nadine Chantal Gutsche ganz nah beieinander. Im Kinderwagen vor ihr schlummert Töchterchen Meike. Nicht nur die kleinen Finger lassen erahnen, dass das Baby noch sehr zart ist. Ein Kabel, das aus dem Hosenbein heraus schaut und zu einem Monitor führt, zeigt, dass Meike noch medizinische Überwachung braucht.

„Sie kam am 17. April in der 24. Schwangerschaftswoche zur Welt – mit 610 Gramm“, sagt Mama Nadine Chantal. Und Meike war nicht allein, denn die 30-Jährige war nach langem Warten auf Nachwuchs mit Zwillingsmädchen schwanger. Doch die kleine Merle schaffte es nicht.

„An den Notkaiserschnitt kann ich mich kaum erinnern“

„Die Schwangerschaft verlief problemlos, der errechnete Geburtstermin war der 5. August. Auch die Feindiagnostik zeigte keine Auffälligkeiten“, erinnert sich die Rostockerin. Ostersonntag habe sie dann aber starke Schmerzen bekommen. „Das waren schon Wehen. Und kurz danach hatte ich einen Blasensprung.“

Im Rostocker Südstadtklinikum sei versucht worden, die Geburt zu verzögern und die Kinder noch mindestens drei Wochen im Mutterleib zu halten. Doch es kam anders. „An den Notkaiserschnitt kann ich mich kaum erinnern, das war alles wie ein Film“, erzählt Nadine Chantal Gutsche.

Beide Babys – neben Meike noch die Erstgeborene Merle, die 700 Gramm wog – kamen lebend auf die Welt und sofort in den Inkubator auf der Neonatologie. Es folgten bange Tage, „denn bei beiden Babys ging es auf und ab. Bei Merle war es aber immer kritischer, obwohl sie mehr wog und scheinbar kräftiger war“, erzählt die Rostockerin.

Baby Meike Gutsche hatte keinen leichten Start und kam als extremes Frühchen zur Welt. Dank der Babylotsen können ihre Eltern dem Mädchen nun aber die bestmögliche Versorgung zukommen lassen. © Quelle: Frank Söllner

Den Ärzten, Schwestern und Hebammen der Südstadtklinik sei sie unendlich dankbar, sagt Nadine Chantal Gutsche. Es sei alles getan worden, was medizinisch möglich war. Unter anderem musste Merle sogar mehrmals reanimiert werden und hatte am Ende auch sehr viel Wasser eingelagert. „Am 11. Mai ist sie dann auf meiner Brust eingeschlafen. Sie hatte eine Niereninsuffizienz und dadurch eine Sepsis“, erzählt die Zwillingsmama und kann die Tränen dabei kaum zurückhalten.

Viel Zeit und Raum zum Trauern blieb Nadine und ihrem Mann Kevin aber nicht. Denn auch Meike hatte gesundheitliche Probleme – ein Loch in ihrem Herzen hatte sich nicht wie erwartet geschlossen. Mit dem Heli wurde das Frühchen in die Berliner Charité geflogen, Mama Nadine wurde von den Großeltern im Auto in die Hauptstadt gefahren.

Tröstende Gespräche und praktische Hilfe

Die schwierige Operation glückte und Meike konnte am Kindertag wieder nach Rostock verlegt werden. „Insgesamt waren wir dreieinhalb Monate in der Südstadtklinik, erst seit gut vier Wochen sind wir zu Hause“, berichtet Nadine Chantal Gutsche.

Neben ihrem Mann, der Familie und Freunden habe ihr vor allem eine Person in all der Zeit geholfen: „Babylotsin“ Jessica Klasen. „Ich bin wahnsinnig dankbar, dass es dieses Projekt in der Klinik gibt“, so Gutsche. Die dramatische Geburt von zwei Babys, der Verlust von einem Kind, dazu die Sorge um das Überleben des anderen; noch dazu die hormonelle Umstellung und die Müdigkeit, die auch andere frischgebackene Eltern kennen: „Ich wusste wirklich nicht, wo mir der Kopf steht“, erinnert sich die 30-Jährige.

Offizieller Start für die Babylotsen – Sozialsenator Steffen Bockhahn (v.li.), Babylotsen-Projektleiterin Marie Hagen, Chefarzt der Neonatologie PD Dr. Dirk M. Olbertz, Babylotsin Nadine Schlefske, Universitätsfrauenklinikdirektor Prof. Dr. Bernd Gerber, Oberärztin Dr. Kerstin Hagen, Babylotsin Jessica Klasen, Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath, Nadine Chantal Gutsche mit Baby Meike, Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfe Katrin Oldörp und Babylotsin Mandy Berlin © Quelle: Frank Söllner

Jessica Klasen habe ihr in dieser Zeit nicht nur durch Gespräche geholfen, sondern auch ganz praktisch. „Beispielsweise, indem sie mir sagte, was ich alles für den Elterngeldantrag brauche. Ich musste die Unterlagen dann nur noch ausfüllen und abschicken.“

Außerdem wusste die Babylotsin genau, welche Möglichkeiten der Frühförderung Familie Gutsche für Meike in Anspruch nehmen kann. „Denn sie ist zwar ein Frühchen, aber wir wollen, dass sie ganz normal aufwächst. Deshalb werden wir alle Chancen nutzen, die wir ihr bieten können, damit Meike eine glückliche Kindheit hat“, sagt Mama Nadine und gibt ihrer Tochter einen Kuss auf die Stirn.

Frühzeitig Überforderung erkennen

Babylotsin Klasen ist schon länger im Rahmen des Sozialdienstes in der Südstadtklinik tätig und kennt die Probleme frischgebackener Eltern. „Wenn sie nach der Geburt entlassen werden und erst einmal der Besuch kommt, dann sind alle auf den Nachwuchs konzentriert und mögliche Probleme treten in den Hintergrund“, erzählt sie.

Dabei habe jede Frau in dieser Phase ihre Sorgen und Nöte. „Und die können sie uns in einem geschützten Raum anvertrauen.“ Egal ob Schreibaby, Stillprobleme, finanzielle Sorgen, depressive Verstimmungen, Ärger mit Behörden oder häusliche Gewalt – die fünf Babylotsinnen der Südstadtklinik wissen, wo es Hilfe gibt und vermitteln diese kostenlos und unkompliziert.

Bockhahn: „Hilfe anzunehmen, ist das größte Zeichen von Stärke“

Prof. Dirk Olbertz, Chef der Neonatologie, hat jahrelang darum gekämpft, das Projekt auch an seine Klinik zu holen. Bundesweit seien schon an vielen Geburtskliniken Babylotsen im Einsatz. Das Klinikum Südstadt ist nun landesweit das erste Krankenhaus mit diesem Angebot. „Uns war wichtig, dass dieses Projekt nachhaltig ist – vor allem bei der Finanzierung. Deshalb hat es gedauert“, so Olbertz. Rund 200 000 Euro pro Jahr geben Klinik, Hansestadt und Landkreis Rostock mit weiteren Partnern dafür aus.

Babylotsen – so funktioniert’s Am Klinikum Südstadt der Hansestadt Rostock stehen Schwangeren und frischgebackenen Eltern jetzt fünf Babylotsinnen zur Seite. Das sind Sozial- und Diplompädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Erziehungswissenschaftlerinnen, Kinderschutzfachkräfte und Fachpflegekräfte mit weiteren Zusatzqualifikationen, wie Eltern- und Trauerbegleitung, Kinderwunschberatung und Coaching. Das Beratungsangebot ist kostenlos und freiwillig. Bei der Anmeldung im Kreißsaal wird ein spezieller Fragebogen ausgefüllt, der beispielsweise nach der familiären Situation und dem Wohlbefinden der Schwangeren fragt. Dadurch können mögliche Belastungssituationen frühzeitig erkannt und Hilfen vereinbart werden. „Wir glauben daran, dass alle Eltern gute Eltern sein wollen. Wir setzen in unseren Beratungsgesprächen an den Stärken der Familien an und aktivieren so ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe“, erklärt Projektleiterin Marie Hagen. Und das gilt natürlich auch nach der Geburt: Frischgebackene Eltern aus Rostock und dem Landkreis haben jederzeit die Möglichkeit, Kontakt zu den Babylotsinnen des Vereins Charisma aufzunehmen und sich mit Ängsten oder Sorgen kostenlos und schnell Unterstützung zu holen. Das Klinikum Südstadt, die Hansestadt und der Landkreis Rostock finanzieren das Projekt gemeinsam mit zahlreichen Partnern und investieren dafür rund 200 000 Euro pro Jahr.

Für Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) steht außer Frage, dass dieses Geld gut investiert ist. „Babys sind immer ein Geschenk. Aber alles verändert sich durch eine Geburt und manchmal überfordert es Familien“, betont der zweifache Vater. „Die Babylotsen sind eine Hilfe und haben ein geschultes Auge, um auch dort Angebote zu machen, wo man sich nicht traut, seine Überforderung zuzugeben.“ Es sei kein Makel, nach Unterstützung zu suchen – im Gegenteil. „Hilfe anzunehmen, ist das größte Zeichen von Stärke. Denn man tut etwas Gutes für sein Baby und sich selbst“, so der Senator.