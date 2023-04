﻿„Mein Lokal, dein Lokal“: Kabel 1 sendet wieder Folgen mit Restaurants von Rostock bis Rügen

U-Boot-Bauer TKMS sucht Investor: Was bedeutet das für die Werft in Wismar?

Der ThyssenKrupp-Konzern will seine Werften-Sparte „selbstständiger“ machen. Denkbar sei ein (Teil-)Verkauf an einen Investor oder ein Börsengang. Das könnte auch 800 künftige Mitarbeiter auf den ehemaligen MV Werften in Wismar betreffen. Die OZ erklärt, was dahintersteckt.