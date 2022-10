﻿„Mein Lokal, Dein Lokal“ – das geben die Rostocker Köche vor dem Finale Preis

Gleich drei Köche aus Rostock sind in dieser Woche bei der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel 1 dabei. Und: Am Freitagabend steht nach dem Testessen in Kühlungsborn das Finale an. Das sorgt nicht nur bei den Zuschauern für Aufregung. Wie die Teilnehmer auf die Folge blicken und was sie aus dem Experiment gelernt haben.

Kühlungsborn. Am Freitagabend geht es auf dem Sender Kabel 1 heiß her: Um 17.55 Uhr steht das Finale von „Mein Lokal, Dein Lokal“ an – mit vier Restaurants aus Mecklenburg-Vorpommern. Um den Sieg buhlen dabei die Stadtscheune in Laage, das Cut&Chill in Warnemünde, das Hotel Meergut in Kühlungsborn und das Gutshaus Kubbelkow auf Rügen.

Schon jetzt blicken die Teilnehmer mit Vorfreude auf den Ausstrahlungstermin: „Ein Drehtag erstreckt sich über viele Stunden und fürs Fernsehen wird das auf Minuten zusammengeschnitten, das ist schon erstaunlich“, sagt Jakob Schütt, Inhaber der Stadtscheune Laage. „Insofern bin ich auch gespannt, obwohl ich es selbst erlebt habe.“

Allerdings: Bevor in der letzten Folge der Woche der Sieger mit einem 3000 Euro schweren Preisgeld und dem Goldenen Teller gekürt wird, lädt zuerst das Hotel Meergut zum Essen ein. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen hielt die saisonale Karte zum Beispiel Carpaccio vom Hirschrücken, gegrillten Oktopus mit grünem Hummus und Ratatouille und Zitrus-Aioli bereit. Der Nachtisch erstreckte sich von Crème brûlée bis hin zu Sorbetvariationen. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung“, sagt Koch Lars Pollakowski. „Wir machen die Gerichte tagtäglich, haben nichts daran verändert und uns nicht verstellt.“

Weil auch Bekannte und Verwandte ordentlich stolz auf den 37-Jährigen sind, sieht sich ein Großteil die Folge gleich im Free-TV an. „Am Wochenende gucken meine Mutter, meine Schwester und ich das Ganze noch mal zusammen“, sagt Lars Pollakowski. Denn der Fernsehstar selbst ist während der eigentlichen Ausstrahlung verhindert – aus beruflichen Gründen.

Nach Sendung auf Kabel 1: Rostocker bleiben befreundet

Neugierig darauf, wie der Freundeskreis auf Finale und Platzierung reagiert, ist auch Jakob Schütt. Er hat mit seinen Liebsten ebenfalls einen Termin ausgemacht, um die Folge zu schauen. Erst am Donnerstag zauberte der Koch seinen Gästen im Free-TV als Hauptgericht eine gebratene Maispoularde samt Erbsenrisotto und Fingermöhren. „Es sind ein paar Flüchtigkeitsfehler passiert, aber im Endeffekt war es eine gute Leistung“, findet er.

Unabhängig davon, wie der Wettkampf am Freitag nun ausgeht: Die Woche habe dem Gastronomen mehr gebracht als einen Auftritt im Fernsehen. „Seit Tag eins haben wir Teilnehmer uns am Set gut verstanden“, sagt Jakob Schütt. Noch heute würde sie eine WhatsApp-Gruppe einen.

„Wurden super versorgt und haben uns pudelwohl gefühlt“

Die Dreharbeiten für die aktuelle Folge hat Enrico Münker, Koch des Cut&Chill in Warnemünde, ebenfalls gut in Erinnerung. Die Teilnehmer hätten einen Einblick in die Küche bekommen, berichtet er. Und: „Das war superinteressant, andere Systeme zu sehen.“ Hinzu komme die Gastfreundlichkeit: „Wir wurden super versorgt und haben uns pudelwohl gefühlt.“ Die Folge samt Siegerehrung bringt zum Schluss der Woche trotzdem noch mal Würze ins Geschehen, davon geht der 34-Jährige aus. Anhand seiner Erfahrungen wenig verwunderlich: „Als ich dran war, stand mein Handy nicht mehr still“, sagt er mit Blick auf den zweiten Tag des Duells.

Enrico Münker flambiert ein Saiblings-Filet. © Quelle: Ove Arscholl

Wer am Ende die meisten Punkte sammelt, das dürfen die Kandidaten noch nicht verraten. Nur so viel sagt der Rostocker: „Die Folge muss unbedingt geguckt werden.“