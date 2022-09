﻿„Mein Lokal, dein Lokal“: Rostocker kocht Food-Feuerwerk im TV

Mit seinen kunstvoll angerichteten Tellern ist Enrico Münker der Hit auf Instagram und bei Gästen im Warnemünder Restaurant Cut & Chill. Nun will er mit Food-Art im Fernsehen punkten – als Kandidat in der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“. Welche Gerichte auf seiner Speisekarte stehen, was sie kosten – und wie sie schmecken.

