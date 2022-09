﻿„Mein Lokal, dein Lokal“: Rostocker kocht Food-Feuerwerk im TV

„Mein Lokal, dein Lokal“ – Kandidaten und Sendetermin für MV-Folgen

Die neuen Folgen von „Mein Lokal, dein Lokal“ aus Mecklenburg-Vorpommern strahlt Kabel Eins vom 4. bis 7. Oktober täglich ab 17.55 Uhr aus. Neben dem am Golfplatz Rostock-Warnemünde gelegenen Lokal Cut & Chill gehen auch das Gutshaus Kubbelkow auf der Insel Rügen, die Stadtscheune in Rostock-Laage und das Restaurant des Hotels Meergut in Kühlungsborn ins Rennen um die 3000-Euro-Siegprämie und die Trophäe „Goldener Teller“.