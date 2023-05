﻿Meister der Illusion: Magier Hans Klok verzaubert die Hansestädter

Rostock. Eine auf einem Schwert schwebende Frau, junge Damen, die in Kisten verschwinden und unversehrt wieder auftauchen, nachdem diese zusammengefaltet und mit Schwertern durchbohrt werden – das sind nur einige Tricks, die der niederländische Magier Hans Klok am Donnerstag bei seiner „Live from Las Vegas“-Tour in Rostock vorführte. Mit rund 500 Zuschauern war die Stadthalle zwar übersichtlich besetzt, doch das änderte nichts an der Qualität der Show.

Klok: Ruf als schnellster Magier der Welt

Schon in den ersten Minuten zog der Magier die Besucher mit seinen schnellen Platzwechseln in seinen Bann, die ihm den Ruf als schnellster Magier der Welt einbrachten. Saß der Zauberer mit der blonden Wallemähne eben noch eingesperrt in einer durchsichtigen Kiste, sind nach einer magischen Bewegung seiner Assistentin blitzschnell die Positionen vertauscht. Kurz danach wird seine Assistentin in Folie verpackt, in eine Kiste gesperrt und nach einer kurzen Verblendung mit einem magischen Sack ist die Dame wieder frei und Klok selbst steckt in Folie verpackt in der Kiste.

Genau diese schnellen Wechsel sind Kloks Spezialität. Erfunden wurden sie einst von Houdini, der Klok schon zu einigen Tricks inspiriert hat. Der niederländische Magier beherrscht sein Handwerk so perfekt, dass sich so mancher im Publikum fragt, wie macht er das bloß? Das gilt auch für viele andere Illusionen die Klok an diesem Abend vorführt. Er reicht eine Rose in eine scheinbar leere Kiste hinein, kurz darauf klettert seine Assistentin heraus. Scheinbar mühelos lässt Klok am Abend so immer wieder seine Assistentinnen erscheinen und verschwinden, zaubert aus hohlen Gegenständen zahllose Weinflaschen und Tücher hervor, lässt einen Tisch durchs Publikum schweben oder durchsticht Glasscheiben ohne diese zu beschädigen.

Zeitreise durch die Zauberei von Houdini bis Harry Blackstone

Meister der Illusion – auch wenn der Begriff gern inflationär verwendet wird, bei Klok stimmt er. In seiner temporeichen Show serviert der Magier seine Tricks fast im Minutentakt. Untermalt werden diese mit dramatischer Musik, opulentem Bühnenbild und humorvollen Geschichten. Klok ist nicht nur ein Zauberer, er ist auch ein Entertainer. Er nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die Zauberei, die von Houdini über Harry Blackstone und seine schwebende Glühlampe – den Trick, in den ihn der Sohn des Magiers vor seinen Tod einweihte, führt Klok ebenfalls in Rostock vor – bis zu Siegfried und Roy reicht. Als Kind habe er die Magier im Fernsehen gesehen. Das habe seine Begeisterung für die Magie geweckt, verrät er am Ende der Show. „Ohne die beiden“, sagt Klok, „wäre ich heute Abend nicht hier.“

