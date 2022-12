﻿Mann sticht in Rostock Zusteller auf offener Straße nieder – Täter auf der Flucht

Am Freitag ist ein Mann in Rostock-Evershagen von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden.

Rostock-Evershagen. Am Freitagabend kam es im Rostocker Nordwesten zu einem schweren Verbrechen. Ein Mann, der Werbeprospekte vor einem Hochhaus im Stadtteil Evershagen austrug, wurde von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Der Täter floh anschließend, die Polizei sucht ihn mit einem größeren Aufgebot. Der Tatort an der Bertolt-Brecht-Straße ist am Abend noch weiträumig abgeriegelt. Zu dem Vorfall kam es nach Auskunft der Polizei kurz nach 17 Uhr. Das Opfer, geschätzt um die Mitte 30, war mit einem Fahrrad samt Anhänger, in dem sich die Werbeprospekte befanden, unterwegs. Vor einem der Hochhäuser in der Bertolt-Brecht-Straße steckte der Zeitungsbote die Werbung in die Briefkästen, als sich plötzlich der Angreifer von hinten näherte und mit einem Messer auf den Rücken des Mannes einstach.

Trotz seiner schweren Stichverletzung schleppte sich der Austräger auf den nahen Fußweg und sprach Passanten an, dass er soeben attackiert worden sei. Diese verständigten den Notruf. Kurz darauf eilten fünf Streifenwagen der Polizei, ein Rettungswagen und ein Notarzt nach Evershagen. Der Mann kam umgehend in ein Krankenhaus, wo er derzeit operiert wird. Über die Schwere der Verletzung, ob sie möglicherweise lebensbedrohlich ist, war zunächst noch nichts bekannt.

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Kriminalbeamte sicherten Spuren. Auf dem Boden waren mehrere Blutstropfen zu erkennen. Der Täter flüchtete nach der Messerattacke in unbekannte Richtung, das Opfer konnte den Angreifer offenbar nicht beschreiben. Die Fahndung läuft. Die Ermittlungen der Polizei stehen erst am Anfang.

Von Stefan Tretropp