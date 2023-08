Messerangriff in Rostocker Mehrfamilienhaus: 43-Jähriger erleidet schweren Halsschnitt

Rostock. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Messerangriffs auf einen Mann in dessen Wohnung im Rostocker Stadtteil Dierkow. Ein 43-jähriger Bewohner erlitt eine schwere Halsverletzung. Zu den Hintergründen ist derzeit noch nicht viel bekannt.

Die Polizei auf dem Weg zur Wohnung des Opfers in der Hartmut-Colden-Straße. © Quelle: Stefan Tretropp

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wählte das Opfer am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr selbst den Notruf und berichtete von seiner schweren Verletzung. Neben einem Rettungs- und Notarztwagen machte sich auch die Polizei auf den Weg in die Wohnung in die Hartmut-Colden-Straße.

Hintergründe der Tat noch unklar

Dort angekommen, fanden die Helfer den schwer verletzten Mann vor. Dieser hatte eine tiefe Schnittwunde am Hals und an einer Hand. Der Mann teilte mit, ein ihm bekannter Arbeitskollege hätte ihn mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann bereits an der Eingangstür und im Vorflur zu seiner Wohnung viel Blut verloren.

Blutflecken an der Eingangstür. © Quelle: Stefan Tretropp

Ob Lebensgefahr bei dem 43-Jährigen besteht, stand noch nicht fest. Auch nicht, in welche Richtung die Ermittlungen gehen – ob es bei einer gefährlichen Körperverletzung bleibt oder von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen wird. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.

