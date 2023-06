Die Windenergie soll massiv ausgebaut werden – an Land und auf See. Doch MV könnte bei den Milliardengeschäften größtenteils leer ausgehen. Andree Iffländer, Chef des Windenergie-Netzwerks erklärt, wo es hakt und warum die Stimmung in der Branche trotz Rekordzielen getrübt ist.

Rostock. In der Windenergiebranche in MV müsste die Stimmung eigentlich so gut sein wie noch nie: Der Bund hat gerade erst, auch in der Ostsee, neue Gebiete für Offshore-Windparks ausgeschrieben, an Land sollen fast 4,5 Prozent der Flächen im Nordosten für Windparks ausgewiesen werden. Und dennoch: Zum Auftakt der zwölften Branchenkonferenz „Wind & Maritim“ in Rostock kommt Kritik an der Landesregierung.