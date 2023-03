﻿Miete für ein WG-Zimmer in Rostock: Wohnen wird für Studenten immer teurer

Zum Sommersemester 2023 suchen viele Studierende nach WG-Zimmern. Im vergangenen Jahr sind die Mietpreise dafür in deutschen Hochschulstädten deutlich gestiegen. Wie viel mehr Mieter in der Uni-Stadt Rostock jetzt ausgeben müssen und welche Stadt an der Ostsee günstiger ist.

Rostock. Wer als Studentin oder Student ein WG-Zimmer in Rostock mieten möchte, muss einer Auswertung zufolge deutlich mehr Geld dafür zahlen als noch im vergangenen Semester.

Ein Zimmer in der Hansestadt kostet im Sommersemester 2023 im Durchschnitt 350 Euro pro Monat – das sind 16 Euro mehr als vor einem Jahr. Das geht aus einer Untersuchung des Moses-Mendelssohn-Instituts in Kooperation mit dem Immobilienportal wg-gesucht.de hervor, die am 29. März veröffentlicht wurde. Dabei wurden Wohnangebote in allen 94 deutschen Hochschulstädten mit mindestens 5000 Studierenden ausgewertet.

Wohnkostenpauschale reicht kaum für Rostocker Miete

Die Lage sei insbesondere für diejenigen drastisch, die nur ein geringes Einkommen haben. Der Untersuchung nach reicht die Wohnkostenpauschale von 360 Euro in 68 Städten nicht für ein durchschnittliches Zimmer. Auch in Rostock kann man demnach mit der Pauschale nur knapp die durchschnittliche Monatsmiete begleichen.

Ein Zimmer kostet bundesweit aktuell durchschnittlich 458 Euro pro Monat und damit 23 Euro mehr als noch vor einem halben Jahr. „Vor diesem Hintergrund bedarf es dringend zusätzlicher finanzieller Unterstützung für Studierende, die außerhalb des Elternhauses wohnen“, sagte der geschäftsführende Direktor am Moses-Mendelssohn-Institut, Stefan Brauckmann. „In immer mehr Städten braucht es mittlerweile das volle Gehalt eines Minijobs, 520 Euro, um die Wohnkosten zu tragen.“ Die kürzlich gewährte Energiekostenpauschale habe daher bei vielen Studierenden nur einen sehr kurzfristigen Effekt.

München und Berlin teuer, Greifswald besonders günstig

Von Stadt zu Stadt sind die Preise dennoch sehr unterschiedlich. Besonders viel Geld müssen die Studenten und Studentinnen in der bayerischen Landeshauptstadt auf den Tisch legen: Dort stiegen die Wohnkosten der Untersuchung nach noch einmal von 700 auf 720 Euro – Platz eins im Ranking der teuersten Städte für Studierende. Gleich dahinter rangiert Berlin mit einer durchschnittlichen WG-Monatsmiete von 640 Euro. Vergleichsweise günstig ist es dagegen in Greifswald. Dort kostet ein Zimmer im Sommersemester laut Untersuchung im Schnitt 280 Euro.