﻿Militär-Basis und Offshore-Industrie: Rostock muss Platz machen

Rostock. Industrie- und Gewerbeflächen direkt am Wasser sind heutzutage Goldstaub. Das bekommt vor allem die größte Stadt des Landes zu spüren: Industriebetriebe aus der Offshore-Branche, Logistiker und nun auch noch das Militär schielen auf Rostocks Filet-Grundstücke.

An entscheidender Stelle im Rathaus haben die Verantwortlichen aber immer noch nicht verstanden, was jetzt zu tun wäre: Sie müssen im Schnellverfahren – mit Hilfe von Bund und Land – neue Flächen in Hafennähe ausweisen. Jetzt, nicht erst 2030. Denn das Beispiel des Marinearsenal zeigt das Dilemma Rostocks: Stadt und Land würden dort gerne vom belgischen Konzern Smulders und der Papenburger Meyer Gruppe neue Offshore-Plattformen bauen lassen. Das würde 500 gut bezahlte, tarifgebunden Arbeitsplätze für das Land bringen. Jobs, die MV dringend braucht.

Zeitgleich benötigt auch die Nato Lager und Logistikflächen an der Ostsee – um im Krisenfall den Partnern im Baltikum und Skandinavien helfen zu können. Beide Interessen sind nachvollziehbar und wichtig – und auch die gut bezahlten Dienstposten des Militärs könnte Rostock gebrauchen. Die Lösung des Dilemmas ist im Grunde ganz einfach: Ein Logistikzentrum – auch wenn es für das Militär ist – könnte auch im Hafengebiet entstehen. Es bleibt also dabei: Für Industrie, die Erzeugung erneuerbare Energien und auch für die Bündnisverteidigung muss Rostocks Stadtplanung jetzt endlich die Hafenerweiterung angehen. Es ist Zeit, Platz zu schaffen – statt sich in Bürgerforen und Diskussionsrunden zu verlieren.

