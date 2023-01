﻿Millionen aus Luxemburg: Vorzeigeunternehmen aus MV geht an die Börse

In Laage und Teterow wird seit gut zehn Jahren die Zukunft der Energieversorgung entwickelt – bei Apex Energy. Nun geht das Vorzeigeunternehmen aus MV an die Börse. Welche Millionen-Projekte im Land geplant sind, wie es für das Unternehmen weitergeht

Rostock. Es dürfte einer der größten Finanzdeals in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns sein: Die Apex-Gruppe (Teterow/Laage) – spezialisiert auf Projekte zur Wasserstoff-Erzeugung und -Nutzung – geht für fast 90 Millionen Euro an die Luxemburger Investment-Holding Exceet. Apex schafft damit auch den Sprung an die Börse – zumindest indirekt.