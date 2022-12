﻿„Miss Sara Sampson“ von Lessing hat Premiere in Rostock: Lohnt sich ein Besuch?

Bürgerliches Trauerspiel für die Jetztzeit: So verlief der Start für das Stück im Ateliertheater.

Rostock. Ein Zwischenhalt im Nirgendwo: Sara Sampson (Klara Eham) sitzt mit ihrem Geliebten Mellefont (Leon Rüttinger) in einem Motel fest, beide warten. Dann werden beide von ihrer Vergangenheit eingeholt: William Sampson (Frank Buchwald), Saras Vater, will seine Tochter zurückgewinnen, nachdem er zuvor ihre aktuelle Beziehung torpediert hatte. William Sampson kommt zusammen mit Waitwell (Steffen Schreier), der als Vermittler zwischen Vater und Tochter fungiert. Zudem reist Marwood (Irina Kurbanova) an, eine ehemalige Geliebte von Mellefont, den sie wieder für sich gewinnen will.