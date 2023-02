﻿Mit Anatomie-Professor in Rostocker Ausstellung: Was taugt „Echte Körper“?

Rostock. Alle wollen die Leichen sehen: Der „Business-Club“ unter dem Dach des Rostocker Ostseestadions ist am Freitagnachmittag bereits gut gefüllt, als alle paar Minuten die Tür aufgeht und neue Besucher 15 Euro für eine Eintrittskarte auf den Kassentisch legen. Drei Tage lang, bis einschließlich Sonntag (26. Februar), ist die Ausstellung „Echte Körper, von den Toten lernen“ in Rostock zu sehen. „Heute morgen waren schon 600 Schüler da“, sagt Mitarbeiter Christian Richter, der die Karten verkauft. Ist so viel Andrang normal? Richter nickt.

Die Ausstellung wolle Wissen vermitteln, ohne Voyeurismus und Gruseleffekte, wirbt der Veranstalter, ein Familienbetrieb aus Ludwigslust-Parchim. Um herausfinden, ob das stimmt, war die OZ zusammen mit einem ausgewiesenen Experten da: Professor Markus Kipp (44), Leiter des Instituts für Anatomie der Rostocker Unimedizin. Für ihn sind anatomische Echtkörper-Präparate tägliches Arbeitsmittel. „Für Ausbildung und Forschung sind sie unverzichtbar“, sagt er.

Professor lobt Qualität der Präparate

Das erste Ausstellungsstück ist ein Bein. Ein ziemlich langes, sein Träger muss hochgewachsen gewesen sein. Muskeln, Sehnen und Nerven sind freigelegt, Arterien und Venen lassen sich ebenfalls gut erkennen. Trocken und bräunlich sieht das Bein aus, wie fast alle Präparate der Ausstellung. Ganz normal, meint Kipp. Das liege daran, dass Blut und Fett fehlen. Ansonsten: „Gute Arbeit.“ Das wird der Professor noch öfter sagen. Das Präparat zeige alles Wichtige und sei handwerklich gut gemacht. Auf einer Tabelle lässt sich nachlesen, wie einzelne Muskeln heißen, auf Deutsch und Lateinisch. Die Tabellen werden häufig gestohlen, sagt Mitarbeiter Richter.

Lukas Jährmann aus Rostock betrachtet einen Querschnitt eines Kopfpräparats. © Quelle: Ove Arscholl

Alle Ausstellungsstücke sind echte Leichen oder Teile davon, die mit durchsichtigem Kunststoff behandelt und so haltbar gemacht wurden. Plastination nennt sich das Verfahren. Mittlerweile sei das nichts Besonderes mehr, auch in der Rostocker Unimedizin wird plastiniert, sagt Markus Kipp.

Ein Präparat ist diskussionswürdig

Beim nächsten Stück zuckt der Mediziner kurz zusammen. Ein Kopf-Präparat, im Profil durchgeschnitten. Die eine Seite zeigt das Gesicht des männlichen Spenders. Mit geschlossenen Augen, fast wie schlafend sieht es aus. „Hier könnte man diskutieren, ob das nötig ist“, sagt Kipp. Ethisch wäre es ein Problem, wenn Besucher den Körperspender erkennen würden. Allerdings wurden die Präparate für die Ausstellung in den USA gemietet. „Die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Verwandter vorbeikommt, ist also gering“, sagt Kipp. Der Kopf ist das einzige Präparat mit erkennbarem Gesicht. Andere Antlitze zeigen vor allem Muskeln. Gut 50 Stück davon habe jeder im Gesicht. Beim Lächeln treten deutlich weniger davon in Aktion als beim böse Gucken, erklärt der Professor.

Anatomieprofessor Markus Kipp (v. r.) steht mit Luisa Weiß und Sara Böttcher an einem Ganzkörperpräparat in Bauchlage. © Quelle: Ove Arscholl

Vor ein paar Jahren wurde die Ausstellung in einigen deutschen Städten verboten, weil Einverständniserklärungen der Körperspender unvollständig waren. In MV wäre das nicht passiert. Ein Gesetz, das solche Nachweise vorschreiben würde, existiert im Nordosten nicht. Nächste Woche zieht die Schau nach Bayern. Markus Kipp sieht ein potenzielles Problem in der Herkunft der Präparate. In den USA könne es vorkommen, dass Spender zu Lebzeiten Geld bekommen, was bei uns nicht akzeptabel sei.

Professor zieht positives Fazit

Sein Fazit: Eine informative Ausstellung von qualitativ hochwertigen Präparaten, die er empfehlen würde. Ebenfalls in Ordnung: die vielen Erklär-Tafeln. Was könnte besser sein? „Mehr Interaktion“, sagt der Professor. Führungen wären gut, und Mitmach-Stationen. Zum Beispiel mit Stethoskopen, mit denen man sich abhorchen kann, nachdem man gerade alles über das Herz gelernt hat.

„Man merkt nicht, dass es Leichen sind“

Was sagen Besucher? Luisa Weiß studiert Sport und interessiert sich seit ihren Anatomiekursen für das Thema. Es habe sie weitergebracht, zu sehen, was so alles an einer Achillessehne dranhängt, sagt sie und zeigt auf die entsprechende Stelle. Und wie wichtig es sei, zu verhindern, dass dieses wichtige Ding jemals kaputt geht. „Man merkt nach einer Weile gar nicht mehr, dass das Leichen sind“, sagt ihre Begleiterin Sara Böttcher. Beide fanden die Ausstellung spannend. Aber nicht gruselig.