﻿Mit vier Schüssen: Polizei stoppt Messermann in Rostock

Event am Ostseestrand

Am 17. Juni werden zum historischen Anbaden wieder Hunderte Schaulustige an der Seebrücke in Heiligendamm erwartet. Mitmachen in passenden Kostümen ist ausdrücklich erlaubt. Dafür gibt es eine Freifahrt im Molli.