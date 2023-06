﻿Mit vollem Orchester in den Ruhestand – Rostocker Universitätsmusikdirektor geht

Rostock. Er geht. Noch ein Konzert. Dann ist Schluss. Nach 30 Jahren verabschiedet sich der Universitätsmusikdirektor (UMD) der Uni Rostock, Thomas Koenig, in den Ruhestand. Am 1. Juli leitet er „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms um 17 Uhr in der Uni-Kirche. „Danach werde ich noch zwei Wochen mein Büro aufräumen und das war es dann endgültig“, sagt er. Ja, es sei eine etwas wehmütige Situation.

Nun freue er sich aber erst einmal auf das Konzert. Der Uni-Chor wird singen. „Es werden ehemalige Chormitglieder aus allen Himmelsrichtungen dazukommen“, sagt der 66-Jährige. Das Uni-Orchester spielt. Auch hier werden ehemalige Musiker erwartet.

Als es noch keine HMT gab

Als Thomas Koenig, der aus Witten an der Ruhr stammt, über die Stationen Essen und Berlin 1993 in Rostock landete, „zeigte die Hansestadt noch Spuren des Zweiten Weltkrieges“. Nun sei Rostock für ihn zu einer „Vorzeigestadt“ geworden. „Und ich durfte die längste Zeit meines Berufslebens hier sein.“ Thomas König war verantwortlich für Chor und Orchester der Uni. Gleichzeitig war er Uni-Organist, was besonders ist. Gibt es doch in Deutschland lediglich drei hauptamtliche Uni-Organisten (Weimar, Leipzig, Rostock). Dieser ungewöhnliche Stellenzuschnitt entstand, als es noch keine Hochschule für Musik und Theater (HMT) gab und Gerhard Maeß (1937-2016) Rektor der Uni war. Nach Gründung der HMT 1994 wurde Koenig einige Jahre lang mit dem Aufbau des HMT-Studienfachs Chorleitung beauftragt.

Silvesterkonzerte, Auslandsreisen, Arbeit mit Studenten

Pro Jahr konzipierte der Musiker, Dirigent und Kulturwissenschaftler fünf Programme und spielte zu Feiertagen, zum Beispiel Karfreitag. Die Silvesterkonzerte in der Uni-Kirche waren bei vielen Rostockern bekannt. Zu seinen beliebten Komponisten gehören neben Johannes Brahms und Johann Sebastian Bach auch Robert Schumann oder Olivier Messiaen, berichtet Koenig, der übrigens die amerikanische Bandlegende „Crosby, Stills, Nash & Young“ schätzt.

„Es gab viele Höhepunkte in den vergangenen drei Jahrzehnten.“ Musik aus der Avantgarde, die Aufführung der Johannespassion Bachs mit historischen Instrumenten, die Auslandsreisen mit Chor und Orchester – der scheidende UMD erwähnt ebenso die Arbeit mit den Studenten und die daraus resultierenden Konzerte.

Ein Hof in den Vogesen

Thomas Koenig wird, bei aller Zuneigung zur Stadt, Rostock verlassen. Seine Familie inklusive dreier Teenager-Kinder lebt schon lange in Berlin. „Ich war immer Pendler.“ Neue Aufgaben warten bereits. So wird er ein Buch über den Musikpublizisten Paul Bekker (1882-1937) veröffentlichen. Ein anderes Abenteuer wartet für ihn in den Vogesen in Ostfrankreich. „Ich habe mir dort einen Hof gekauft“, sagt er lächelnd. Aber was bleibt dann noch von Rostock? „Freundschaften!“

Einen Nachfolger für Thomas Koenig gibt es noch nicht. Die Organistenstelle war von der Theologischen Fakultät (als halbe Stelle) ausgeschrieben. Es hat sich kein geeigneter Bewerber gefunden.

Info: Johannes Brahms „Ein Deutsches Requiem“, Konzert mit dem Uni-Chor und dem Uni-Orchester unter der Leitung des UMD Thomas Koenig, 1. Juli um 17 Uhr in der Uni-Kirche Rostock (Klosterhof 7), Eintritt: 20 Euro.

OZ